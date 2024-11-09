人民网巴黎11月8日电 （记者尚凯元）7日下午，在位于巴黎拉丁区的六区政府节日大厅内，“巴黎雅集”京剧演出精彩上演。此次巴黎雅集京剧专场活动由欧洲时报文化传媒集团联合中国戏曲学院、巴黎六区区政府、法国中法友谊互助协会共同主办，庆祝中法建交60周年及中法文旅年。中法戏剧爱好者欢聚一堂，共享中国国粹艺术的魅力。

本次京剧雅集以巴黎京剧票友们的“流水版”联唱开场，演出精彩纷呈：旅法票友李惠娟与北京京剧院花脸演员孟宪腾合作演绎《赤桑镇》选段，讲述了包公大义灭亲的故事；巴黎西岱大学学生薄晴画演唱了《贵妃醉酒》片段，展现了这位法国年轻人对中华文化的深厚热爱；京剧艺术家郑子茹以中法双语生动讲解程式化之美，带领观众了解京剧幕后的故事；青年京剧老生演员裘识演唱《借东风》选段，欧洲时报总编辑梁扬为其伴奏京胡；中国戏曲学院著名武生张志方则带来了经典猴戏《闹天宫》，引得全场喝彩。当晚，中法友谊互助协会还主办了“中法友谊，甲子情深；中国国粹，弘扬巴黎”联欢晚会，进一步点燃了当天的活动氛围。

巴黎六区区长勒考克在致辞中赞扬了法中多年来的文化合作。他表示，京剧这种具有悠久历史的独特表演形式，不仅博大精深，也代表了一种文化传承的力量。他强调，今年是法中建交60周年和法中文化旅游年，巴黎六区作为法国文化重地，将继续推动法中文化艺术的深度交流。

欧洲时报社长钟诚表示，雅集是中国古代文人雅士最常见的聚会形式，可以说是中华传统文化的代表形式之一。巴黎则是大家公认的文化艺术中心，在巴黎文化心脏六区举办京剧雅集，让法华人士一起参与，是中法文化之间的一种最直观的交流形式。

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