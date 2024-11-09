人民网巴黎11月8日电 （记者尚凯元）当地时间11月6日，由巴黎中国文化中心和中国戏曲学院共同主办的第九届巴黎中国戏曲节在吉美国立亚洲艺术博物馆剧场盛大开幕，280多位中法嘉宾出席开幕典礼并观看了京剧《赵氏孤儿》。

戏剧节开幕剪彩。人民网记者 尚凯元摄

吉美博物馆馆长代表贾麦尔·欧碧舒在欢迎词中表示，在中法建交60周年和中法文化旅游年之际，吉美博物馆将2024年定为该馆“中国年”，并组织了一系列中国文化活动，引起广泛关注。巴黎中国文化中心是吉美博物馆的亲密合作伙伴，非常荣幸可以在馆内迎来公众期待的第九届巴黎中国戏曲节。

中国戏曲学院院长、第九届巴黎中国戏曲节组委会中方主席尹晓东在开幕致辞中表示，暌违6年的巴黎中国戏曲节在中法两国文化部门与相关机构的支持下精心筹备、重磅回归，走进吉美，意义非凡。戏剧是沟通世界的桥梁，是连接人心的纽带。他期待大家携手持续擦亮中国戏曲节这张中法交流的靓丽名片，促进两国文化艺术的深入交流与合作。

法国文化部戏剧荣誉总监、第九届巴黎中国戏曲节组委会法方主席让·皮埃尔·余尔斯在致辞中表示，中国传统戏曲艺术在法国被称为“中国歌剧”，是西方公众了解中国文化精髓的一扇窗口。经过六年期待，巴黎中国文化中心携手中国戏曲学院重启了这一盛会，并于2024年龙年走进吉美博物馆这一法国的亚洲艺术殿堂，为法中建交60周年献上厚礼。

法国文化部部长代表、巴黎七区第一副区长高德表示，中国有着雄厚的艺术底蕴，是当之无愧的世界文化艺术大国。中国戏曲是一种独特的艺术，可以冲破国界和语言的障碍，直击每一位观众的心灵，证明了文化共赏与共享的重要性。

中国驻法国大使卢沙野表示，2003年，巴黎中国文化中心创设巴黎中国戏曲节，通过多年不懈努力，戏曲节向法国观众持续介绍和展示了中国传统戏曲剧种，拉近了法国民众与中国传统文化的距离，成为今天中国戏曲爱好者不能错过的盛会。作为东西方文明的重要代表，中法两国都十分重视文化的传承、发展与交流，文化也早已成为联结中法关系重要纽带。

中国戏曲学院京昆系、青研班师生们为第九届巴黎中国戏曲节带来了开幕大戏——京剧《赵氏孤儿》。该剧是元杂剧的一部经典之作，被京剧、豫剧、秦腔、川剧等不同剧种搬演舞台。18世纪，法国文学家、思想家伏尔泰将其改编为《中国孤儿》盛传于欧洲，成为中外久演不衰的剧目。此次《赵氏孤儿》赴法演出集结了京昆系和第七届“青研班”的优势力量，演员们精湛的技艺、饱满的热情将故事中悲愤的沉痛和忠义的厚重诠释得淋漓尽致，为法国观众带来了一场视听盛宴。

《赵氏孤儿》演出剧照。人民网记者 尚凯元摄

巴黎中国戏曲节是巴黎中国文化中心2002年成立后打造的首个经典品牌项目，经过20余年的深耕厚植，已经成功举办了8届，邀请了来自中国20多个省份的艺术家，为法国公众呈现了25个地方戏曲剧种，40余部戏曲剧目。梅兰芳之子、著名京剧表演艺术家梅葆玖，著名评剧演员刘秀荣，著名昆剧演员林为林，著名粤剧演员倪惠英，著名京剧演员杨赤、杨春霞、李海燕等1000余名戏曲表演艺术家都曾亮相巴黎舞台。

演员向观众谢幕。人民网记者 尚凯元摄

第九届巴黎中国戏曲节将持续至11月10日。本届戏曲节以“展演、展映、展览”为主题，包括2个戏曲舞台美术展览、4部戏曲电影展映、4个戏曲文化讲座和1场艺术研讨沙龙，全面展示中国戏曲的艺术魅力。为广泛传播中国戏曲文化，印有第九届巴黎中国戏曲节主视觉的广告大巴车穿梭于巴黎，部分重要街区道旗上还挂着本届戏曲节主视觉大海报。

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