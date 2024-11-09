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2024中德经济合作对话暨中德（常州）创新产业园斯图加特推介会召开

2024年11月09日11:19 | 来源：人民网-国际频道
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与会嘉宾在现场交流。主办方供图

与会嘉宾在现场交流。主办方供图

人民网斯图加特11月8日电 （记者郭梓云）2024中德经济合作对话暨中德（常州）创新产业园斯图加特推介会7日举行。该活动由常州市人民政府主办，中德（常州）创新产业园协办，常州市金坛区人民政府承办。巴登-符腾堡州经济、劳工与旅游部中国事务负责人奥利弗·马吉拉、常州市市长盛蕾、常州市金坛区区委书记陆秋明等100多位企业、政府和社会各界人士出席活动，200余位德语区企业代表通过线上方式参加会议。

奥利弗·马吉拉在开幕致辞中表示，巴登-符腾堡州与江苏省之间有着紧密的合作关系，中国是一个重要的目标市场，德企可以深入了解中国市场和中国供应商，寻求更多符合企业自身利益的合作机会。

盛蕾在视频致辞中表示，常州工业基础扎实，制造业增加值占比稳定在43%左右，2023年GDP总量突破1万亿元。常州目前已吸引3000多家外资企业扎根常州，其中德资企业255家，位于常州金坛区的中德（常州）创新产业园，已成为长三角地区德企投资兴业的新高地。

据陆秋明介绍，园区已累计引进德语区企业65家、总投资额超23亿欧元。金坛区将持续深化与德语区企业的经贸往来、创新合作、人文交流，拥抱国际大市场，让更多企业在金坛发展壮大，打造长三角对德创新合作新高地。

论坛期间，皮尔磁（Pilz）、胜伟策（Schweizer）等落户常州的德资企业负责人介绍了在华投资建厂的经验。

皮尔磁公司（Pilz）是专门从事自动化技术的企业。该公司基于其核心安全技术为客户提供完整的自动化解决方案，可应用于包括包装行业、汽车行业、机器人应用等在内的多个领域。今年是皮尔磁公司落户金坛十周年，其生产与物流高级副总裁鲁本·康泽尔曼先生对记者表示，十年来皮尔磁与金坛区的合作非常成功。中国市场仍有很大发展潜力，因此皮尔磁将会继续加大投资，建设更多生产线，满足市场需求。

德国胜伟策电子股份公司成立于1849年，是一家专业从事嵌入式封装电路板（PCB）设计与制造的企业，其创新印制电路板技术广泛用于汽车、航空航天、工业与医疗和通信与计算领域等要求苛刻的领域，已成为欧洲三大PCB制造商。胜伟策董事会主席尼古拉斯·法比安·胜伟策在接受记者采访时表示，投资中德（常州）创新产业园都是非常正确的选择，胜伟策在电动汽车、人工智能计算等领域看到了中国市场的巨大需求，未来将继续推动中国业务的持续增长。

来自德国巴伐利亚州的塞尔布市的劳施保施集团（RAPA）始建于1920年，是一家拥有超过70年电磁阀和液压泵研发生产经验的隐形冠军企业。RAPA集团目前由RAPA汽车、RAPA医疗和RAPA工业三个子公司组成。RAPA集团董事会成员、首席财务官卡琳·沃尔夫表示，劳施保施电磁科技(江苏)有限公司已于今年9月正式开业，下一步将在此基础上，积极与中国客户及供应商建立友好合作关系。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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