新华社吉布提市11月8日电 通讯｜“孔院新秀”红海之滨“初长成”

新华社记者刘方强 闫然 鹿泽新

夕阳西下，在红海之滨的非洲小国吉布提，酷热慢慢褪去，街上行人逐渐多了起来。45岁的吉布提大学教授穆罕默德行色匆匆，正赶着去上中文课。

“你好！”看到记者，穆罕默德停下脚步，用中文和我们打招呼。说着，他打开公文包，向我们展示他汉语水平四级考试的书本。简单交流后，我们随穆罕默德来到吉布提孔子学院在吉布提外交学院开设的中文课堂。

2023年3月，吉布提孔院在吉布提首都吉布提市揭牌，是吉布提第一所孔子学院，由四川师范大学和吉布提国民教育与职业培训部合办，目前孔院已在当地开设8个教学点。据统计，自成立以来，共有2300余人次参加孔院的中文课程学习。

“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”当天的学习内容是中国古诗《登鹳雀楼》，学生们跟着孔院老师祝颂蕊一遍遍朗读，随后老师再逐句解释。

穆罕默德2019年在吉林大学交流学习了1个月，从此喜欢上中文并坚持学习，目前可以用中文进行简单交流。“中国的经济发展很快，我觉得中文是很重要的语言。”他说。

在孔院的另一个教学点吉布提国家高中，学生们学习中文的热情持续升温。18岁的高三学生阿拉法是这些学生中的佼佼者，她已高分通过汉语水平三级考试，并努力在为明年年初的四级考试做准备。

“我希望高中毕业后，可以去中国留学。”阿拉法告诉记者，她从高一开始在教学点学习中文，尽管中文发音和书写比较难，但去中国留学的梦想一直激励着她不断进步。

“中文是学校的选修课，不少学生愿意利用课后或者周末休息时间来上中文课。”中文教师高素洪说。

“课堂上，我们会播放一些介绍中国的视频，课后还会开展形式多样的文化活动，比如举办‘走近中国’系列讲座、制作漆扇、包粽子等，学生们会和亲朋好友分享关于中国的知识。”吉布提孔子学院中方院长邹燕舞说，“目前我们的教学点都在首都地区，吉政府希望增加教学点，让首都以外的学生也有机会学习中文。”

吉布提孔子学院正式揭牌不到两年，现在仍面临人员紧张、教学条件艰苦等挑战。“但每当感受到当地人学习中文的热情，听到那些因学习中文而改变人生的精彩故事，我们对未来充满了信心。”邹燕舞说。

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