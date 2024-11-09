人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

墨西哥格雷罗州发现多具“车内弃尸”

2024年11月09日10:41 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月8日电 墨西哥南部格雷罗州检察部门7日通报，6日晚在该州首府奇尔潘辛戈市一条城际公路边一辆弃置皮卡车内发现11具尸体，包括两名未成年人。在该公路连通的海滨胜地阿卡普尔科，警方发现一辆停在街边的小客车内藏有4具尸体。

警方6日晚接到线报后，在奇尔潘辛戈市一条主干道上发现了那辆被弃皮卡车和车内尸体。据当地媒体报道，这些尸体已被肢解，给身份辨认带来困难。检察部门对媒体说法未予确认，已按谋杀案展开调查。

2017年7月6日，安全部队人员抵达墨西哥格雷罗州阿卡普尔科市一所发生骚乱的监狱。新华社发（戴维·古斯曼摄）

警方上周说，正在调查该地区的一起绑架案，怀疑毒贩绑架了包括5名未成年人在内的17人，暂不清楚杀人弃尸案与绑架案是否有关联。

发现皮卡车弃尸的公路通向格雷罗州海滨度假城市阿卡普尔科。同在6日晚，警方在阿卡普尔科市一辆停在市中心街道的小客车内发现了4具尸体，4人均被勒死。

奇尔潘辛戈市约有30万人口，当地两个贩毒团伙为抢地盘争斗不休，或与安全部队公然对抗，谋杀、绑架等暴力犯罪横行。10月6日，当时就任市长不足一周的亚历杭德罗·阿科斯遇害，尸体被抛弃在一辆皮卡车内。

据法新社报道，2006年以来，墨西哥超45万人遭谋杀，许多与贩毒和帮派斗争有关。格雷罗州毒品生产和走私犯罪猖獗，去年共发生1890起谋杀案。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆10月发布安全政策，表示不会发动大规模“扫毒战争”，称将沿袭前总统洛佩斯·奥夫拉多尔的政策，从根源着手遏制毒品犯罪问题。（胡浩东）

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部