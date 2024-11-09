新华社北京11月8日电 墨西哥南部格雷罗州检察部门7日通报，6日晚在该州首府奇尔潘辛戈市一条城际公路边一辆弃置皮卡车内发现11具尸体，包括两名未成年人。在该公路连通的海滨胜地阿卡普尔科，警方发现一辆停在街边的小客车内藏有4具尸体。

警方6日晚接到线报后，在奇尔潘辛戈市一条主干道上发现了那辆被弃皮卡车和车内尸体。据当地媒体报道，这些尸体已被肢解，给身份辨认带来困难。检察部门对媒体说法未予确认，已按谋杀案展开调查。

2017年7月6日，安全部队人员抵达墨西哥格雷罗州阿卡普尔科市一所发生骚乱的监狱。新华社发（戴维·古斯曼摄）

警方上周说，正在调查该地区的一起绑架案，怀疑毒贩绑架了包括5名未成年人在内的17人，暂不清楚杀人弃尸案与绑架案是否有关联。

发现皮卡车弃尸的公路通向格雷罗州海滨度假城市阿卡普尔科。同在6日晚，警方在阿卡普尔科市一辆停在市中心街道的小客车内发现了4具尸体，4人均被勒死。

奇尔潘辛戈市约有30万人口，当地两个贩毒团伙为抢地盘争斗不休，或与安全部队公然对抗，谋杀、绑架等暴力犯罪横行。10月6日，当时就任市长不足一周的亚历杭德罗·阿科斯遇害，尸体被抛弃在一辆皮卡车内。

据法新社报道，2006年以来，墨西哥超45万人遭谋杀，许多与贩毒和帮派斗争有关。格雷罗州毒品生产和走私犯罪猖獗，去年共发生1890起谋杀案。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆10月发布安全政策，表示不会发动大规模“扫毒战争”，称将沿袭前总统洛佩斯·奥夫拉多尔的政策，从根源着手遏制毒品犯罪问题。（胡浩东）

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