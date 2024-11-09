新华社北京11月8日电 美国国务院发言人马修·米勒7日说，美方已收到以色列方面通知，以方将在巴勒斯坦加沙地带开放一个新过境口岸，允许更多人道主义援助物资进入加沙。

米勒说，以方告知美方，希望“今后数天内”在加沙地带南部基苏菲姆地区开放一个新口岸。

10月23日，人们在加沙地带南部城市汗尤尼斯唯一还在营业的大饼店购买大饼。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

同一天，美国国防部长劳埃德·奥斯汀说，以方在改善援助物资进入加沙情况方面作出一定努力，但“需要做的还有很多”。

10月13日，奥斯汀和美国国务卿安东尼·布林肯致信以方，要求以方在11月13日前采取措施，改善加沙地带人道主义状况，否则可能导致美方对以军事援助在法律等层面受限。本月4日，米勒谈及以方是否达到美方设定标准时，表示给以色列“打不及格”，因为信中建议尚未得到落实。

10月23日，人们在加沙地带南部城市汗尤尼斯唯一还在营业的大饼店购买大饼。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

美方建议包括以方必须允许每天至少350辆运送食品和其他物资的卡车进入加沙地带、反对以色列以立法手段切断与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的联系等。然而，以色列外交部本月4日宣布，以方已正式通知联合国，取消1967年与近东救济工程处达成的合作协议。

同在本月4日，联合国官员表示以色列近期限制运入加沙地带人道主义援助物资的规模，为近段时间以来最小规模，无法满足加沙民众需求。（孙硕）

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