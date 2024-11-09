新华社日内瓦11月8日电（记者石松）联合国人权事务高级专员办事处8日表示，新一轮巴以冲突爆发以来，该办事处已核实信息的巴勒斯坦加沙地带死者中约70%是妇女和儿童。

联合国人权事务高级专员办事处当日发布一份报告，详细描述了自2023年10月7日以来加沙地带等地区发生的严重人道主义危机。报告指出，截至今年9月2日，该办事处已核实8119名自去年10月7日以来在加沙地带身亡的巴勒斯坦人信息，妇女和儿童约占已核实信息死者总数的70%。

报告谴责在加沙地带发生的针对平民的暴行及严重违反国际法的行为，指出这些行为在许多情况下可能构成战争罪。报告强调，若此类行为是大规模或系统性针对平民的攻击，并与某国或组织的政策相关联，则可能构成危害人类罪。报告进一步警告，若此类行为意在消灭某一国家、民族、种族或宗教群体的全部或部分，则可能构成种族灭绝罪。

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克在报告中指出，国际法院已多次强调以色列在防止和惩治种族灭绝行为方面的国际义务，以色列必须全面、立即履行这些义务。他强调，鉴于以色列在加沙地带北部采取最新军事行动以及通过了影响联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处活动的立法，这一要求尤为紧迫。

该报告还谴责了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和巴勒斯坦其他武装团体针对以色列和外国平民的暴力行为。

报告敦促各方立即停火，释放所有人质，集中力量向加沙地带输送人道主义援助物资。

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