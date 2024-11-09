新华社索非亚11月8日电（记者林浩）为期三天的第二届巴尔干汉学家大会7日在保加利亚首都索非亚开幕。大会就巴尔干地区汉学研究领域最新进展和成果等主题展开交流和讨论。来自保加利亚、克罗地亚、希腊等十余个国家的汉学家以及来自中国高校及学术机构的有关专家学者参加研讨。

中国驻保加利亚大使馆参赞王敏在开幕式上致辞时表示，此次研讨会为专家们提供了一个交流、讨论、分享研究成果与经验，以及探索汉学研究新方向和新方法的平台，为汉学发展贡献智慧与力量。

北京语言大学世界汉学中心主任徐宝锋在致辞时说，理解当代中国社会发展需要深刻理解中国文化、历史和传统。要真正洞悉中国，单纯依靠理论学习是远远不够的，必须亲身投入，去看、去体验。

保加利亚汉学家协会主席伊斯克拉·曼多娃说，本届大会也为学者们探索巴尔干地区国家与中国在文化、经济和社会等方面的联系提供了独特机会。

据悉，本届大会由北京语言大学世界汉学中心、巴尔干汉学家协会、保加利亚索非亚大学、中国驻保加利亚大使馆联合举办。

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