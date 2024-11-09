新华社上海11月9日电 专访：进博会为摩纳哥企业拓展合作机遇——访摩纳哥驻华大使马思颂

新华社记者邵黛琳 崔可欣 闫洁

摩纳哥驻华大使马思颂近日在上海参加第七届中国国际进口博览会时表示，进博会对摩纳哥企业来说是“非常重要的机遇”，摩纳哥企业希望加强对华贸易往来，期待在中国市场建立新的伙伴关系。

走进本届进博会摩纳哥国家馆，墙上的电子屏幕不断展示着F1方程式赛车、摩纳哥大力神港、摩纳哥海洋研究院、蒙特卡洛区等国家特色，传递出浓浓地中海风情。

此次参展的摩纳哥企业来自食品、酒类、珠宝、可再生能源、房地产、教育、人工智能等多个领域。马思颂表示，参展体现了摩纳哥对加强对华合作关系的重视，也展示了摩纳哥经济界对华合作的广泛兴趣。

“参展企业认为中国市场潜力巨大，希望深入交流、挖掘合作潜力，共同发展，”马思颂说，“来到中国本身就意味着（双方合作）更进一步。”

谈及摩纳哥和中国在环保领域的合作，马思颂表示，摩中两国在气候变化、生物多样性和海洋保护等议题上有共同目标。作为地中海沿岸国家，摩纳哥始终重视海洋环境和资源保护，期待携手中国提升环保领域合作水平，为全球环境治理贡献力量。

第七届进博会于5日至10日在上海举行。本届进博会上，摩纳哥共有17家企业和实体参展，包括摩纳哥商会、摩纳哥可再生能源和生态商会、摩纳哥国际大学、摩纳哥阿尔贝二世亲王基金会等。

值得一提的是，为进一步促进中外人员往来，中方日前决定扩大免签国家范围，自11月8日起对包括摩纳哥在内的9国持普通护照人员试行免签政策。

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