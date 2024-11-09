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行走拉美手记丨巴拿马城的中国印记

2024年11月09日10:35 | 来源：新华网
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新华社巴拿马城11月8日电 行走拉美手记｜巴拿马城的中国印记

新华社记者孟宜霏

巴拿马首都巴拿马城海滨，阵阵海浪声中，普通话对白的声音吸引了记者的注意。

循着声音，记者走向海边的一处珍珠项链、银制戒指和手工编织品摊位，老板娘正边用餐边观看一部配有西语字幕的中国微短剧。

老板娘是土生土长的当地人，名叫罗莎，看到中国客人到来十分高兴。她告诉记者，自己不仅爱看中国微短剧，还去过中国。30多年来她一直从事手工艺品制作和销售，近年来很多原材料价格上涨，让她的小本生意承受压力。在与儿子讨论后，到中国寻找供应商的计划提上了日程。

今年夏天，罗莎与儿子第一次来到中国义乌国际商贸城。不同规格的珍珠、休闲服饰、山地车……罗莎的手机相册中保存着商贸城内各类商品的图片。她说此行最大的遗憾一是手机内存太小，二是20天中国行时间太短。罗莎已经开始计划明年去中国参加中国进出口商品交易会，希望把中国精致又实惠的小商品进口到巴拿马。

穿梭于巴拿马城老城区古建筑群中，醒目的中文标识与红灯笼不时映入眼帘。自170年前第一批华人来巴修建巴拿马两洋铁路起，华人为巴拿马的发展以及促进两国文化交流作出重要贡献。2021年11月，中国农历新年成为巴拿马全国性节日，春节庆祝活动也被纳入巴拿马国际旅游推介计划。

在华人聚居区，奶茶店、粤菜馆、火锅店、美容店、超市等一应俱全，不仅便利了当地华人生活，也为巴拿马人了解中国提供了更多窗口。

来自中国江门的郑老板出国前是厨师，到巴拿马后与妻子经营一家粤菜馆，在当地小有名气。刚下飞机的宋先生慕名而来，宋先生游历美洲多个国家，他说对巴拿马感到最亲切，味道正宗的餐前小菜一扫他和同伴多日来的思乡之情。熙熙攘攘的顾客中不乏巴拿马本地常客，他们打电话订餐，下班后取餐与家人共享。

巴拿马律师豪尔赫长期研究在巴华人历史。据他了解，早期来巴的华人大多从事餐饮、零售、洗衣、修理等工作，如今则已拓展到了各行各业，在政界、商界、文化界等有了一定成绩。

43年前，张雁迴跟随父母从中国香港来到巴拿马。此后，他攻读了多个与广告营销和市场管理相关的专业，并开创了自己的事业，为中巴企业合作提供咨询、推广等服务。

“在早期来巴的华人中，很多是为了生计而来，今天人们则是看到了中巴友谊带来的发展机遇，在这里大展宏图、创造未来。”张雁迴说，现在他的客户数量年均增长10%左右，未来希望帮助更多巴拿马客户进军中国市场。

巴拿马大学孔子学院巴方院长巫俊辉说，巴拿马学生报名孔子学院热情很高，在巴中双方共同努力下，巴全国范围内设立了多个教学点以满足学生学习需求。除中文课程外，还开设了多个有关书法、传统节日等内容的文化课程，让学生体验更多原汁原味的中华文化。

(责编：苏缨翔、崔越)

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