新华社多哈11月8日电（记者汪强）萨那消息：也门胡塞武装8日说，该组织当天向以色列南部内瓦提姆空军基地发射一枚弹道导弹，并在也门焦夫省击落一架美军无人机。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明说，为支持巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和黎巴嫩真主党，胡塞武装向内瓦提姆空军基地发射了高超音速弹道导弹，“成功击中目标”。

萨雷亚说，胡塞武装当天凌晨还在也门焦夫省空域击落一架执行敌对任务的美军MQ-9“死神”无人机，“自2023年11月以来，我们击落的同类型无人机总数已达12架”。他表示，只要以色列对加沙地带和黎巴嫩的“侵略行动”未停止，胡塞武装的军事行动就不会停止。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。3月14日，胡塞武装领导人宣布对“关联以色列”船只的打击范围扩大到印度洋南部海域。

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