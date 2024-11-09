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欧盟领导人非正式会议讨论竞争力和欧美关系议题

2024年11月09日09:10 | 来源：新华网
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新华社布达佩斯11月8日电（记者丁英华 陈浩）欧盟领导人非正式会议7日至8日在匈牙利首都布达佩斯举行，重点讨论欧洲竞争力新协议以及欧美关系议题。

据欧洲理事会发布的消息，欧盟领导人通过了《布达佩斯宣言》，强调通过欧洲竞争力新协议提升竞争力的紧迫性。欧盟领导人在会上重点围绕今年4月欧盟特别峰会上提出的加强竞争力的驱动因素进行讨论，包括加强单一市场、建立储蓄与投资联盟、简化监管框架，以及加强欧盟在国防工业与航天、能源、循环经济、数字化转型和贸易等领域竞争力的相关措施。

在外交方面，欧盟领导人就欧美关系进行了战略辩论，强调增强欧洲的实力和主权。

欧洲理事会主席米歇尔在会前致欧盟成员国的邀请信中说，在过去20年间，欧盟的国内生产总值在全球所占比例已减半，形势令人担忧。“我们必须立即采取行动，刻不容缓。”

7日，第五届欧洲政治共同体领导人会议在布达佩斯举行，约50位欧洲国家领导人、政府首脑和欧盟机构领导人与会，围绕欧洲的安全问题等议题展开磋商。

(责编：苏缨翔、崔越)

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