本报记者 龚 鸣 宦 翔 孙龙飞

作为进博会的重要组成部分，第七届虹桥国际经济论坛（以下简称“虹桥论坛”）以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，设置主论坛、《世界开放报告2024》发布暨国际研讨会以及“开放发展”“开放合作”“开放创新”“开放共享”4个板块下的19场分论坛。来自政界、国际组织、商界、学术界等人士与会，为建设开放型世界经济建言献策。

11月5日下午，虹桥论坛旗舰报告《世界开放报告2024》正式发布。报告由中国社会科学院世界经济与政治研究所、虹桥论坛研究中心共同撰写。报告显示，中国扩大对外开放成效显著，2008年至2023年，中国开放指数从0.6789升至0.7596，提高11.89%，升幅位居全球前列。

虹桥论坛研究中心负责人曲维玺表示，开放是中国式现代化的鲜明标识，中国长期坚持对外开放的基本国策，以开放促改革促发展促共赢，在融入世界与发展自我中实现互利共赢。北京大学荣誉教授、意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇认为，中国的开放举措兼顾不同国家发展需求，提升基础设施互联互通水平，有助于改善民生、促进民心相通。

联合国工业发展组织总干事代表兼战略规划、方案和政策总司执行干事塞西莉亚·埃斯特拉达认为，开放在推动国际合作方面发挥着至关重要的作用，缩小发达国家与发展中国家之间的技术差距，需要进行知识、技术和技能转移。中国—非洲（埃塞俄比亚）—联合国（工业发展组织）合作示范中心等项目彰显了中国对国际可持续发展合作的承诺，对于分享工业生产增长所需的技术、知识和资源，支持发展中国家尤其是非洲地区发展至关重要。

诺贝尔经济学奖获得者克里斯托弗·皮萨里德斯表示，相信信息革命、第四次工业革命等因素将促进世界更加开放。“在数字经济领域，我们可以通过国际合作获得很多收益。”

数字化、绿色化、智能化转型发展是进博会的热词。在多个分论坛会场，人工智能、数字金融、能源转型等话题引发热烈讨论。

在“人工智能赋能新型工业化”分论坛上，格鲁吉亚经济和可持续发展部副部长伊拉克利·纳达列伊什维利表示，人工智能带来行业革新、经济增长、民生改善，未来还应完善相关基础设施和政策，促进更好的创新，通过合作惠及所有人。中国科学院外籍院士约瑟夫·希发基斯认为，中国有充分条件发展工业人工智能并更多地参与到全球标准制定讨论中。

本届虹桥论坛专门设置“全球南方的可持续发展与中非合作”分论坛，探讨全球南方面临的发展机遇和挑战。与会嘉宾认为，中国以实际行动支持全球南方发展，为南南合作提供了经验和信心。

联合国贸易和发展会议副秘书长佩德罗·莫雷诺表示，全球南方逐步发展壮大，仍然需要更多发声机会。联合国贸发会议自成立以来，一直倡导建设更包容的全球经济，全球经济治理需要更好地反映各国发展需求和愿望。本次论坛提供了探讨全球南方发展路径的宝贵机会。

“世界需要更多南南合作，才能解决好全球挑战、利用好发展机遇。”卢旺达贸易与工业部部长塞巴希兹·普鲁登斯表示，中国在促进南南合作方面发挥了重要作用。非中、卢中合作不断深入，说明在共同发展目标下开展合作可以带来实实在在的利益。

埃塞俄比亚前高级部长、原总理特别顾问奥克贝表示，金砖国家等合作机制不断崛起，全球南方在可持续发展方面可以汇聚更多力量。非洲正面临绿色转型的迫切需求，在技术转移、研发能力提升、可再生能源开发等方面，与中国的合作至关重要。

“进博会正成为非中贸易的‘加速器’，可以为非洲创造就业、减少贫困。”科特迪瓦通讯社记者唐吉·加伊说，进博会的举办说明中国愿意加强与最不发达国家的合作，愿意为其提供展示产品和服务的平台。中国重视南南合作、非中合作，为深化发展中国家关系、帮助其解决发展问题作出贡献，有助于促进全球共同发展。

（本报记者孟祥麟、杨阳、岳林炜、白紫微参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)