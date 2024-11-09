据美国荣鼎咨询公司统计，今年第二季度，欧盟企业对中国的绿地投资飙升至36亿欧元，创下有记录以来的最高水平。当下，一方面欧盟对华电动汽车加征关税，另一方面以德国汽车制造商为代表的欧盟企业持续深耕中国。荣鼎咨询指出，在欧盟推行经济“去风险”政策之际，欧洲对华投资的增长“令人惊讶”。

事实上，欧盟企业近期对华多数投资均旨在推动本地化生产，避免在华业务受到地缘政治局势和贸易壁垒的影响是其重要原因之一。这表明，尽管经贸问题政治化等外部冲击加速了全球价值链重构，但影响重构的核心因素仍然是技术发展和市场主体的优化行为，中国作为投资目的地的重要性没有改变，中国市场的吸引力让人无法割舍。

多年来，中国以其超大规模市场、独立完整的现代工业体系、充足的产业工人储备、优厚的政策红利成为国际资本竞相投资的热土。尽管世界经济增长放缓、全球对外投资整体低迷，但资源要素仍然持续涌入中国。荣鼎咨询指出，许多企业在过去几年仔细考察其他市场后发现，无论在成本、供应链还是在物流方面，这些市场都难以与中国匹敌。美国苹果公司首席执行官库克表示，对苹果供应链来说，“没有比中国更重要的地方”。卡塔尔航空大中华区总经理黄进邦认为，中国市场所展现的多样性和持续增长的潜力，正是卡塔尔航空在这里长期深耕的强大动力。

当前，“在中国，为中国”成为不少外资企业在华发展的核心战略，“投资中国就是投资未来”更是全球企业的普遍共识。礼来、辉瑞、拜耳、美敦力等8家知名外资医药企业纷纷表示将在北京新设研发和创新机构。正在上海举行的第七届中国国际进口博览会的企业展共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数均超上届。立邦中国首席执行官钟中林说，首次参展进博会，立邦“不仅要展示我们的创新产品和技术，更重要的是展现我们对中国市场长期的承诺和信心”。据他介绍，目前，立邦已经在中国建立了74家工厂，10家研发中心。今年8月，立邦在上海浦东启动了立邦亚太研发创新中心的建设。

“在中国，为中国”的背后，是外资持续看好中国市场发展前景。中国正持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境；中国市场规模大、消费潜能足，不断为外资企业带来发展动能；中国正不断提升产业链供应链韧性和安全水平，发挥完善的产业配套体系优势，支持外资企业深度参与国际大循环。数据显示，近五年外商在华直接投资收益率约9%，居全球前列。

荣鼎咨询指出，与前几年相比，欧洲对华直接投资的强劲增长主要集中在汽车行业，德国汽车制造商占欧盟汽车相关外商对华直接投资的绝大部分。自40多年前德国大众最早进入中国以来，德国汽车企业见证并参与了中国汽车产业的不断发展。有报告显示，2023年，德国汽车制造商生产的纯电动车在中国市场销量同比增长近50%，在华销量增长十分可观。同时，德国汽车制造商还在升级现有生产设施，推动供应链本地化。德国权威汽车经济学专家、波鸿汽车研究院院长费迪南德·杜登赫费尔表示，德中汽车企业非常期待加强合作，“如果我们能携手并肩前行，汽车产业的未来将非常美好”。

所谓“去风险”，无异于“去发展”“去机遇”。事实证明，鼓励自主创新、拥抱开放合作、坚持长期主义，才有机会在产业革新中踏浪前行。正如日前访华的芬兰总统斯图布所说，当前保护主义和民族主义甚嚣尘上，对此，不能置之不理。“没有自由贸易，就没有增长；没有增长，就没有福利。”

（据新华社电 记者许苏培）

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