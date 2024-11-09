在圣多美和普林西比（简称“圣普”）针灸护士莫纳泽里·达科斯塔眼中，中国医疗队医生是他人生中最重要的导师。“在这里推广中医针灸疗法，看到病人在自己的亲手治疗下缓解疼痛、康复，这份工作带给我很大的成就感，我也非常自豪能成为中国针灸在圣普的‘大弟子’。”他对记者说。

圣普是位于非洲西部几内亚湾的群岛国家，人口仅23万多人，是全球最不发达国家之一。2017年伊始，中国援圣普医疗队的医生就在该国两家最重要的医疗机构——艾雷斯·德梅内塞斯医院和阿古瓦格兰德综合诊所中心开展工作。

中国医疗队针灸诊室设在首都圣多美市中心的阿古瓦格兰德综合诊所中心入口处。记者日前探访，下午5点看到仍有许多患者在诊室外的长椅上候诊。诊室内的4张治疗床边，达科斯塔正熟练地为几位患者施针。7年来，在一批批中国医生“传帮带”培养下，他已成为当地小有名气的针灸治疗师。

达科斯塔的“针灸缘”始于2017年。因为懂英语，他被安排协助中医针灸科室的工作。“当时，针灸疗法在圣普还是新鲜事物。但是人们很快发现，针灸对很多疾病的治疗和康复有很好的效果，在患者的口口相传中逐渐推广开来。”

在这间不大的诊室里，达科斯塔见证了许多感人的故事：中国医生不放弃任何一名患者，为许多不幸的家庭驱散“阴霾”，带来希望。“许多患者都是家庭的唯一劳动力，但是因为贫穷，疾病越拖越重。其中有不少中风后遗症的患者在来这里之前已经不抱希望了，最后是中国医生的治疗让他们慢慢康复。”达科斯塔说，一批又一批中国医生编织起双方人民之间信任和友谊的纽带。

根据圣普卫生部门的数据，该国医护人员仅200余名，占全国总人口不足0.1%。当地医疗技术较为落后，医疗物资匮乏，许多患者难以得到及时有效的治疗。艾雷斯·德梅内塞斯医院院长维尔吉利奥·曼丁加说，圣普卫生系统面临的最严峻挑战是医护人员短缺，且缺乏培训，而中国医疗队的到来为圣普带来了“氧气”。

多年来，中国医疗队立足圣普实际条件，利用有限医疗资源推广新技术，填补圣普临床技术空白，在当地开展研究、编纂手册、制作健康宣传材料，对当地医生进行基本技能的规范化训练。

“如果用一个词描述中国医疗队，我认为是‘制氧机’。当我们遇到困难时，中国医疗队总能为我们提供切实的解决方案。许多我们从未想象能开展的手术，也在中国医疗队的支持下得以进行。我们取得的许多工作成果都离不开中国医疗队的支持。非常感谢中国医疗队和我们并肩作战。”曼丁加说。

今年9月，第18批中国援圣普医疗队载誉而归。在18个月的任期中，医疗队共接诊门急诊患者7807人次，住院病人2578人次，完成各类手术1216台，接生新生儿410人，抢救危重病人215人次，针灸治疗4265人次。医疗队还巡诊70次，诊治患者6672人次。

9月中旬，第19批医疗队正式开展工作。本批医疗队由来自四川大学华西医院等5家医院的7名医护人员组成。队长赵林勇说：“友谊与承诺的代代相传让我们感受到肩上的重担，我们要把‘白衣外交官’这张名片继续传承下去。”

在9月致中国医疗队的一封信中，圣普卫生和妇女权益部长安热拉·达科斯塔称赞中国医疗工作者的尽职、奉献和专业精神。她在信中说，中国政府和中国人民向圣普人民提供支持，为圣普国家卫生体系建设作出贡献，“我们对此表示诚挚的谢意”。

（据新华社电 记者吕诚成、孙毅、刘万利）

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