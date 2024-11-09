本报记者

观众在进博会尼康相机展台参观。

本报记者 高 乔摄

在进博会医疗器械及医药保健馆，美敦力展示的Hugo RAS机器人辅助手术系统。

本报记者 高 乔摄

第七届中国国际进口博览会正在火热进行中。从2018年至今，进博会年年举办，从未间断。今年进博会吸引全球约3500家企业参展，数量创历届新高。跨国企业如约而至，“头回客”和“回头客”齐聚。在进博会现场，本报记者采访多位外商，听他们讲述跨国企业眼中的进博机遇与中国市场。

打开更广阔的市场

首发新产品，展示新技术，开拓新客户，联络老朋友……在本届进博会上，许多跨国企业带来亮眼产品，宣布全新规划，展现中国与世界的双向奔赴。

今年，辉瑞在进博会上亮相了4款全球首发首秀产品，并首次公布“辉瑞中国2030战略”。“到2030年，辉瑞将继续投资10亿美元助力中国医药健康行业的高质量发展。我们设定了令人激动的‘三倍速中国创新’目标，力争通过创新研发的加速，在2021年至2030年的10年间将60个创新药及新适应症带给中国患者。”辉瑞中国区总裁彭振科说，“进博会不仅是辉瑞展示最新医疗成果的平台，更是传递辉瑞对中国市场长期承诺的窗口。”

德国光学企业蔡司是连续7年赴约进博会的“全勤生”。蔡司大中华区总裁兼首席执行官福斯特介绍，自1957年进入中国以来，蔡司一直对中国市场发展潜力充满信心。2021年起，中国已成为蔡司在全球最大的单一市场，也是最具创新活力、增长最快的市场之一。“近几个月来，我们在苏州建立研发和制造基地，在东莞成立质量卓越中心。为了进一步推进蔡司的本土化创新战略，我们在上海建立了德国以外的首个企业级创新和研发中心，服务于中国市场和全球市场。”

爱德华生命科学已连续5年参加进博会，在“进博速度”的助力下，爱德华多款全球创新产品落地中国，加快了医疗创新成果惠及中国患者的进程。爱德华生命科学日本及亚太地区全球副总裁丹·利皮斯说：“对于爱德华来说，中国市场不是可选项，而是我们发展的必选项。进入中国20余年来，爱德华见证了中国对外开放的大门越开越大，营商环境越来越好，同世界的联系越来越紧密。从扩大外资市场准入，到持续深化药品审评审批制度改革，这些举措为跨国医疗企业打开更广阔的市场。”

投资中国的信心和决心

11月6日晚间，80家企业及机构集体签约第八届进博会，签约展览面积近5万平方米。提前一年即签约，一个个合同代表着全球企业对进博会投下“信心票”。“信任”“信心”“活力”是许多跨国企业谈到中国市场时的关键词。

乳制品跨国企业颂味佳携手旗下众多品牌参展进博会。“深耕中国市场30多年，中国是我们的核心市场之一。我们在中国市场发展态势稳定向好，非常注重本土化策略。在中国新品研发的过程中，我们不断创新，根据中国消费者不断变化的喜好为大家量身打造乳制产品。”颂味佳集团在华子公司西诺迪斯总经理范昊德说，“在乳制品行业，中国消费者越来越注重健康，更关心食品的含量和成分，健康意识不断提升。这激励着我们不断推出更多高品质、健康与美味兼具的产品，研发更多符合本土市场的新口味。”

作为首次参加进博会的新西兰乳品企业，春绵乳业带来最新推出的中国新国标全绵羊婴幼儿配方奶粉等产品。“进博会为我们提供了搜集市场反馈的宝贵机会，通过与客户和消费者的互动，我们可以更精准地了解中国市场的需求，进而优化我们的产品研发和营销策略。”春绵乳业创始人兼首席执行官韩孟德说，“我们希望借助进博会这个平台，与更多中国的经销商、渠道商和跨境电商建立联系，加速新产品的销售和推广落地，将新西兰高品质的绵羊奶制品带到更多中国家庭的餐桌上。”

“得益于中国市场的活力和韧性，中国市场已发展成为资生堂集团极为重要的海外市场。”资生堂中国总裁兼首席执行官梅津利信说，资生堂立足本土40多年，从未动摇投资中国的信心和决心。资生堂中国在加快引进集团创新的同时，也更深入地参与本土创新。“我们正携手中国的合作伙伴，不仅为消费者提供创新产品，还将基于中国未来生活场景开发新的美肤体验。秉持‘在中国，为全球’的理念，我们希望借助资生堂的全球网络，将这些基于中国本土研发的创新介绍到更大的国际市场。”

将产品推向全球市场

从“在中国，为中国”到“在中国，惠全球”，越来越多跨国企业不仅将中国作为出口地，也作为重要的创新基地，跨国企业与中国市场的深度融合，正为世界经济注入源源动能。

“进博会已成为全球贸易和国际交流的重要平台，进博会的强大‘磁力’吸引着全球先进技术、产品向中国汇集，为推动全球经济复苏和发展提供助力。”安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰说，中国金融领域的制度型开放稳步向前，为像安永一样的专业服务机构提供了更为广阔的发展空间。安永将当好跨国企业落地服务的“参谋员”，围绕科技赋能、可持续发展、数字化转型与企业共同探索未来商业模式和发展路径的更多可能，做中国高质量发展的参与者、实践者、推动者。

西门子能源全球首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫说：“面对气候挑战和能源转型的艰巨任务，没有任何国家和地区可以独善其身。我们高度认同中国倡导‘同球共济’的精神。在全球能源转型的过程中，世界各国各地区需要同步前行，推进各自的能力建设，建立和加强开放包容、互利共赢的合作伙伴关系。”

“中国消费市场的巨大潜力让我们对中国市场的未来充满信心。”MUJI無印良品中国董事长兼总经理清水智说，“目前，MUJI在中国销售的生活杂货和食品约70%已经实现了本土开发。中国市场对我们非常重要，我们愿意聆听中国消费者的需求，在当地生产更适合中国市场的商品。同时，我们也深感‘中国设计’的魅力，正加大力度将产品推向全球市场。”

“进博会再次传递出明确的信号：中国愿意进一步开放超大规模市场、与世界各国共享发展机遇，发挥开放与合作在推动世界经济增长和高质量发展中的关键作用。这也坚定了我们对于中国持续培育发展新动能、深度融入世界并积极发挥中国市场作用推动全球经济发展的信心。”彭振科说。

（本报记者高乔、徐佩玉、孔德晨、廖睿灵采写）

(责编：岳弘彬、牛镛)