人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

多国外商齐聚第七届进博会——

“中国市场是我们发展的必选项”（环球热点）

本报记者
2024年11月09日05:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　观众在进博会尼康相机展台参观。
　　本报记者 高 乔摄

　　在进博会医疗器械及医药保健馆，美敦力展示的Hugo RAS机器人辅助手术系统。
　　本报记者 高 乔摄

　　第七届中国国际进口博览会正在火热进行中。从2018年至今，进博会年年举办，从未间断。今年进博会吸引全球约3500家企业参展，数量创历届新高。跨国企业如约而至，“头回客”和“回头客”齐聚。在进博会现场，本报记者采访多位外商，听他们讲述跨国企业眼中的进博机遇与中国市场。

　　

　　打开更广阔的市场

　　首发新产品，展示新技术，开拓新客户，联络老朋友……在本届进博会上，许多跨国企业带来亮眼产品，宣布全新规划，展现中国与世界的双向奔赴。

　　今年，辉瑞在进博会上亮相了4款全球首发首秀产品，并首次公布“辉瑞中国2030战略”。“到2030年，辉瑞将继续投资10亿美元助力中国医药健康行业的高质量发展。我们设定了令人激动的‘三倍速中国创新’目标，力争通过创新研发的加速，在2021年至2030年的10年间将60个创新药及新适应症带给中国患者。”辉瑞中国区总裁彭振科说，“进博会不仅是辉瑞展示最新医疗成果的平台，更是传递辉瑞对中国市场长期承诺的窗口。”

　　德国光学企业蔡司是连续7年赴约进博会的“全勤生”。蔡司大中华区总裁兼首席执行官福斯特介绍，自1957年进入中国以来，蔡司一直对中国市场发展潜力充满信心。2021年起，中国已成为蔡司在全球最大的单一市场，也是最具创新活力、增长最快的市场之一。“近几个月来，我们在苏州建立研发和制造基地，在东莞成立质量卓越中心。为了进一步推进蔡司的本土化创新战略，我们在上海建立了德国以外的首个企业级创新和研发中心，服务于中国市场和全球市场。”

　　爱德华生命科学已连续5年参加进博会，在“进博速度”的助力下，爱德华多款全球创新产品落地中国，加快了医疗创新成果惠及中国患者的进程。爱德华生命科学日本及亚太地区全球副总裁丹·利皮斯说：“对于爱德华来说，中国市场不是可选项，而是我们发展的必选项。进入中国20余年来，爱德华见证了中国对外开放的大门越开越大，营商环境越来越好，同世界的联系越来越紧密。从扩大外资市场准入，到持续深化药品审评审批制度改革，这些举措为跨国医疗企业打开更广阔的市场。”

　　投资中国的信心和决心

　　11月6日晚间，80家企业及机构集体签约第八届进博会，签约展览面积近5万平方米。提前一年即签约，一个个合同代表着全球企业对进博会投下“信心票”。“信任”“信心”“活力”是许多跨国企业谈到中国市场时的关键词。

　　乳制品跨国企业颂味佳携手旗下众多品牌参展进博会。“深耕中国市场30多年，中国是我们的核心市场之一。我们在中国市场发展态势稳定向好，非常注重本土化策略。在中国新品研发的过程中，我们不断创新，根据中国消费者不断变化的喜好为大家量身打造乳制产品。”颂味佳集团在华子公司西诺迪斯总经理范昊德说，“在乳制品行业，中国消费者越来越注重健康，更关心食品的含量和成分，健康意识不断提升。这激励着我们不断推出更多高品质、健康与美味兼具的产品，研发更多符合本土市场的新口味。”

　　作为首次参加进博会的新西兰乳品企业，春绵乳业带来最新推出的中国新国标全绵羊婴幼儿配方奶粉等产品。“进博会为我们提供了搜集市场反馈的宝贵机会，通过与客户和消费者的互动，我们可以更精准地了解中国市场的需求，进而优化我们的产品研发和营销策略。”春绵乳业创始人兼首席执行官韩孟德说，“我们希望借助进博会这个平台，与更多中国的经销商、渠道商和跨境电商建立联系，加速新产品的销售和推广落地，将新西兰高品质的绵羊奶制品带到更多中国家庭的餐桌上。”

　　“得益于中国市场的活力和韧性，中国市场已发展成为资生堂集团极为重要的海外市场。”资生堂中国总裁兼首席执行官梅津利信说，资生堂立足本土40多年，从未动摇投资中国的信心和决心。资生堂中国在加快引进集团创新的同时，也更深入地参与本土创新。“我们正携手中国的合作伙伴，不仅为消费者提供创新产品，还将基于中国未来生活场景开发新的美肤体验。秉持‘在中国，为全球’的理念，我们希望借助资生堂的全球网络，将这些基于中国本土研发的创新介绍到更大的国际市场。”

　　将产品推向全球市场

　　从“在中国，为中国”到“在中国，惠全球”，越来越多跨国企业不仅将中国作为出口地，也作为重要的创新基地，跨国企业与中国市场的深度融合，正为世界经济注入源源动能。

　　“进博会已成为全球贸易和国际交流的重要平台，进博会的强大‘磁力’吸引着全球先进技术、产品向中国汇集，为推动全球经济复苏和发展提供助力。”安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰说，中国金融领域的制度型开放稳步向前，为像安永一样的专业服务机构提供了更为广阔的发展空间。安永将当好跨国企业落地服务的“参谋员”，围绕科技赋能、可持续发展、数字化转型与企业共同探索未来商业模式和发展路径的更多可能，做中国高质量发展的参与者、实践者、推动者。

　　西门子能源全球首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫说：“面对气候挑战和能源转型的艰巨任务，没有任何国家和地区可以独善其身。我们高度认同中国倡导‘同球共济’的精神。在全球能源转型的过程中，世界各国各地区需要同步前行，推进各自的能力建设，建立和加强开放包容、互利共赢的合作伙伴关系。”

　　“中国消费市场的巨大潜力让我们对中国市场的未来充满信心。”MUJI無印良品中国董事长兼总经理清水智说，“目前，MUJI在中国销售的生活杂货和食品约70%已经实现了本土开发。中国市场对我们非常重要，我们愿意聆听中国消费者的需求，在当地生产更适合中国市场的商品。同时，我们也深感‘中国设计’的魅力，正加大力度将产品推向全球市场。”

　　“进博会再次传递出明确的信号：中国愿意进一步开放超大规模市场、与世界各国共享发展机遇，发挥开放与合作在推动世界经济增长和高质量发展中的关键作用。这也坚定了我们对于中国持续培育发展新动能、深度融入世界并积极发挥中国市场作用推动全球经济发展的信心。”彭振科说。

　　（本报记者高乔、徐佩玉、孔德晨、廖睿灵采写）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部