丁美栋 赵渊青

中非赛赛农业合作项目稻田丰收。

中铁二十局供图

空中无人机喷洒农药，田间大型收割机开足马力驰骋……在莫桑比克加扎省首府赛赛市，中莫两国产能合作重点项目——中非赛赛农业合作项目迎来又一季收割。

中非赛赛农业合作项目集水稻种植、仓储、加工、销售于一体，是中国企业在非洲运营规模最大的水稻种植基地。项目生产的大米适应当地口味和需求，受到莫桑比克民众普遍欢迎。

“如今稻田道路纵横交错、沟渠首尾相连，2017年我们刚来时，项目所在地是一片荒草丛生的‘烂泥地’”。中铁二十局中非赛赛农业合作项目负责人胡计高说。

割草平地、清理沟渠、维修泵站……经过大半年的开垦，2017年11月，首批被修整一新的田地交付。次年4月，项目迎来自管理以来的首次丰收。

项目采用“公司+小农户”的经营模式——中国企业负责土地开垦、沟渠清理、围堰修建等农田开发工作，再为当地种植户提供资金、生产资料、农机和技术等方面的服务，最后依照合同收购稻谷。

“没什么能比丰收更让人快乐了！”当地种植户何塞说，“我承包的水稻种植面积有4公顷。庄稼丰收后，中方会帮助我们进行仓储、加工和销售，自己不用再愁销路了。”

项目经营模式降低了当地种植户的种植成本和风险，也大大激发了他们的参与热情。从第一年只有30多户签约，到如今参与种植的农户超过1000多户、水稻种植总面积达4.5万亩，当地农业生产面貌发生巨大变化。

“过去，我们不懂育苗、缺少农机设备，只能靠天吃饭，勉强维持生计。自从中非赛赛农业合作项目在家门口落地，我的生活发生了很大变化。”种植户本尼说。作为首批农业技术培训班学员，本尼先后参加过数十场由中铁二十局组织的农业技术培训。

缺乏先进种植技术时，每亩地只能收获约100公斤粮食。“我们采用水稻旱直播、水直播、人工插秧和机械插秧等多种模式，相互结合，总结出了简单实用且本地人易掌握的水稻种植技术。”胡计高介绍，在中国专家指导下，如今所有当地种植户都能独立操作机械，掌握科学种植方法，亩产量提升至550公斤以上。

同时，项目从中国引进了先进的全套处理设备。种植的水稻经自动化设备清理、脱壳、碾米、过筛、选色后，口感好、品质高，在当地消费者中赢得良好口碑。

一分耕耘一分收获。中铁二十局负责中非赛赛农业合作项目以来，已产出大米近8.59万吨，大多数合作种植户实现脱贫，上万居民因此而吃上饱饭。前不久，项目在2024减贫与发展高层论坛上获评“第五届全球减贫案例征集活动最佳案例”。

“中国的现代化、机械化技术改变了加扎省传统农业模式，为本地民众带来福祉。希望中企能继续帮助我们，惠及更多农户。”加扎省省长玛格丽特说。

(责编：岳弘彬、牛镛)