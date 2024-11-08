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中国驻美大使：中美应相互尊重、和平共处、合作共赢

2024年11月08日22:55 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月8日电（记者颜亮）中国驻美国大使谢锋7日说，习近平主席提出相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，既是中美关系一路走来的深刻经验总结，也是两国新时期的正确相处之道。

　　谢锋当天在美中贸易全国委员会纪念中美建交45周年晚宴上发表视频致辞时表示，希望美方与中方相向而行，站在历史正确一边，作出顺应时代大势和民心所向的正确抉择，共同推动中美关系沿着稳定、健康、可持续的道路前行。

　　谢锋表示，世界上没有完全相同的两片树叶，也不存在一模一样的两个国家。中国不可能变成另一个美国，差异本应成为交流互鉴的动力，而不是排斥对抗的借口。中美各自的成功是彼此的机遇而非挑战，宽广的地球容得下中美各自发展、共同繁荣。双方应该尊重彼此主权和领土完整，尊重各自选择的发展道路，尊重各自发展权利，尊重彼此核心利益和重大关切。

　　谢锋指出，作为安理会常任理事国和核大国，中美和平共处是责任，也是必须。把中国视为最主要战略竞争对手、最严重地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，完全不符合事实，只会导致“自我实现的预言”。台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，必须言行一致恪守一个中国原则和中美三个联合公报。任何挑战都挡不住中国前进的步伐，任何围堵遏制打压都只会撞上南墙，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权安全发展利益的坚定意志和强大能力。

　　谢锋认为，作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美合作可以办成很多大事好事，应该把合作清单拉得越来越长。打关税战、贸易战、科技战、产业战没有赢家，保护主义保护的是落后，失去的是未来。中国欢迎更多美企赴华投资兴业，也期待中美在气候变化、人工智能等全球性挑战上加强对话合作，既造福两国，又惠及世界。

　　美中贸易全国委员会纪念中美建交45周年晚宴7日在上海举办，有关地方政府、两国工商界代表等约400人参加。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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