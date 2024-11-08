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外交部发言人就习近平主席将对秘鲁、巴西进行国事访问答记者问

2024年11月08日20:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月8日电（记者成欣）外交部发言人毛宁8日就国家主席习近平将对秘鲁、巴西进行国事访问答记者问。

　　毛宁表示，秘鲁是拉美重要国家，中国同秘鲁建有全面战略伙伴关系。建交53年来，两国政治互信不断巩固，共建“一带一路”合作成果丰硕，人文交流更加深入，给两国人民带来了实实在在的好处。去年以来，习近平主席和博鲁阿尔特总统两度会晤，为中秘关系发展擘画新蓝图。

　　毛宁介绍，此访是习近平主席时隔8年再次访问秘鲁。访问期间，习近平主席将同博鲁阿尔特总统举行会谈，就双边关系、重点领域合作等深入交换意见，并出席欢迎仪式、合作文件交换仪式、欢迎宴会等国事活动，以及其他相关配套活动。“相信习近平主席此访将进一步夯实中秘政治互信，深化各领域务实合作，推动中秘全面战略伙伴关系取得更多积极成果，更好造福两国人民。”

　　毛宁表示，中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家，均为重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。今年是中巴建交50周年。半个世纪以来，面对国际风云变幻，中巴关系始终保持健康稳定发展，各领域务实合作成果丰硕，成为发展中大国团结合作、携手发展的典范，双边关系的全局性、战略性、全球性影响持续提升。去年4月，巴西总统卢拉成功对中国进行国事访问，两国元首就引领开辟新时代中巴关系新未来达成一系列重要共识。

　　毛宁说，此访将是习近平主席时隔5年再次访问巴西。习近平主席将同卢拉总统举行会谈，就双边关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见，出席欢迎仪式、合作文件签字仪式、共见记者、欢迎宴会等国事活动。相信习近平主席此访将进一步巩固双方政治互信，提升双边关系的战略性、创新性和引领性，加强两国发展战略对接，深化双方在全球热点问题上的战略沟通和协调，携手开启中巴关系下一个“黄金50年”。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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