新华社北京11月8日电（记者成欣、朱超）外交部发言人毛宁8日就国家主席习近平将赴秘鲁利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议、赴巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会答记者问。

“习近平主席出席今年亚太经合组织领导人非正式会议，是中国面向亚太开展的一次重要元首外交行动，充分体现了中方对亚太经济合作的高度重视。”毛宁说，当前，世界经济增长乏力，亚太区域经济合作面临新的挑战。亚太经合组织是亚太地区重要经济合作平台，各方期待亚太继续发挥引擎作用，引领世界经济增长。习近平主席将在会上发表重要讲话，介绍深化改革开放重要举措，阐述中国对推进亚太合作的政策主张。中方愿同各方一道努力，全面平衡落实亚太经合组织2040年布特拉加亚愿景，推动此次会议取得积极成果，为推进区域经济一体化、促进亚太和世界增长注入新动力，携手构建亚太命运共同体。

“习近平主席出席二十国集团峰会彰显了中方对多边主义的坚定支持，体现了中方对二十国集团合作的高度重视。”毛宁说，当前，世界经济增长动力不足，全球发展面临挑战，国际局势中不稳定不确定因素增多。各方普遍期待二十国集团发挥国际经济合作主要论坛作用，为促进世界经济增长注入动力，为完善全球经济治理指明方向。习近平主席与会将发表重要讲话，围绕“构建公正的世界和可持续的星球”主题，同各国领导人进行深入交流。中方倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，愿同各方一道努力，推动里约热内卢峰会在坚持多边主义、构建开放型世界经济、支持可持续发展方面取得积极成果，发出明确信号，推动各国合作应对挑战，实现共同繁荣，携手构建人类命运共同体。

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