人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全国人大外事委员会就菲律宾“海洋区域法案”签署成法发表声明

2024年11月08日18:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月8日电　11月8日，针对菲律宾“海洋区域法案”签署成法，全国人大外事委员会发表声明。全文如下：

　　11月8日，菲律宾不顾中方强烈反对和严正交涉，执意通过所谓的“海洋区域法案”，将中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域非法纳入菲方海洋区域，并妄图以国内立法形式固化南海仲裁案非法裁决，此举严重侵犯中国在南海的领土主权和海洋权益。中国全国人大对此表示坚决反对，予以强烈谴责。

　　中国对南沙群岛及其附近海域、对包括黄岩岛在内的中沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中国的上述领土主权和海洋权益具有充分的历史和法理依据。

　　菲律宾单方面提起所谓仲裁，违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。南海仲裁案临时仲裁庭越权审理，枉法裁判，所作出的裁决是非法的、无效的。中方不接受、不参与南海仲裁案，不接受、不承认有关裁决，也不接受任何基于该裁决的主张和行动。中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受该裁决影响。

　　我们敦促菲方立即停止侵犯中国领土主权和海洋权益的非法行径，立即停止任何可能导致南海争议扩大化、局势复杂化的单方面举动，立即停止蓄意破坏中菲关系大局和南海和平稳定的错误行动。

(责编：赵欣悦、常雪梅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部