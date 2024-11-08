人民网 吴成良 孙鸿宇 许峥

第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）于11月5日至10日在上海举办。马达加斯加驻华大使让·路易·罗班松在接受人民网专访时表示，“这是马达加斯加首次设立国家展馆，我们为能够参与这个重要的全球贸易平台感到十分自豪。”

罗班松强调，中国国际进口博览会不仅是一个展示平台，更是推动包括马达加斯加在内的新兴国家产品进入中国市场的重要契机。通过这个平台，马达加斯加不仅可以向中国消费者展示优质商品，还能够进一步推动两国的经贸往来。

罗班松透露，未来马达加斯加将努力拓展更多的出口产品，如食品、渔业产品、矿产等，进一步提升马中贸易的深度与广度。

中国与马达加斯加的外交关系始于1972年11月6日。多年来，两国在经济、文化和技术等领域的合作不断深化。罗班松表示，“自1972年以来，中国一直是我们的重要合作伙伴，尤其是在基础设施建设和公共卫生领域。”

在农业方面，马达加斯加面值最大的纸币上印有中国的杂交水稻。罗班松特别提到马达加斯加近年来与中国的农业技术合作，尤其是在水稻种植方面的创新。他对这一成果充满信心，“中国杂交水稻技术的引入，让我们在粮食自给方面取得了重要突破。如今，马达加斯加的水稻年产量已显著提升，未来有望实现自给自足，并向非洲其他国家出口。”

在文化交流方面，马达加斯加首都塔那那利佛的孔子学院、鲁班工坊项目等为两国的人文交流和人才培养提供了重要平台。罗班松指出，中国还为马达加斯加的政府干部提供了高水平的培训机会，为马达加斯加的长远发展奠定人才基础。

展望未来，中国与马达加斯加的合作潜力巨大，特别是在矿产资源和新能源领域。罗班松透露，马达加斯加正在进行一系列改革，旨在吸引更多中国投资者。尤其是在矿业领域，马达加斯加希望通过新的矿业法，提供更加透明和优惠的投资环境，以促进中资企业的进入。

新能源汽车也是中国与马达加斯加未来合作的重要方向之一。罗班松强调：“在马达加斯加，电动车免征进口税，这一政策吸引了许多中国新能源汽车企业的关注。我们相信，这将进一步促进两国在新能源领域的合作。”

“我们相信，在中国的支持下，马达加斯加能够有效解决贫困问题，迈向更加繁荣的未来。” 罗班松对两国未来的合作前景充满信心。他表示，马达加斯加将继续加强与中国在各个领域的合作，特别是在农业、基础设施、文化交流等领域，推动双方关系的全面升级。

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