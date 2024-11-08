【坦桑尼亚】艾里士 宋歌

11月6日，布隆迪驻华大使馆一等参赞布利马索·阿尔弗雷德（左）和参展商卡马里扎·埃斯特拉在第七届中国国际进口博览会布隆迪馆展示当地生产的辣木油。人民网 艾里士摄

“作为一个全球性平台，进博会为各国企业和产品提供了被全世界认识的宝贵机会。”布隆迪驻华使馆一等参赞布利马索·阿尔弗雷德说。他对布隆迪首次参加这一展会表达了欣喜之情，并表示，此次正是受到中国对包括非洲在内的低收入经济体实施免税政策的鼓励，所以布隆迪积极参加了展会。

布利马索在接受人民网采访时指出，布隆迪必须要参加进博会，因为很多人并不了解布隆迪的产品，以往媒体报道多集中于政治话题，但如今布隆迪进入了专注于发展商业的新阶段。

“我们必须到这来。这是全球市场的关键平台，对布隆迪也至关重要，因此我们不能落后。我们需要在这里展示我们的企业，让全世界认识布隆迪的产品。”布利马索强调。

他进一步指出，布隆迪与中国签署了农业合作协议，布隆迪的农产品可以免税进入中国的庞大市场。布利马索介绍，布隆迪带来了咖啡、辣木护肤油、辣木籽油、鳄梨油和茶叶等特色产品。

布利马索还称赞了中国在今年中非合作论坛峰会上提出的免除非洲优质农产品关税的承诺，认为这将帮助非洲的众多企业和产品进入中国市场，获得更快的增长。

“以往布隆迪和其他许多非洲国家只是从中国进口商品，但如今我们也将更多的布隆迪和非洲产品引入中国。”他称赞这一举措极具重要意义，将大大促进双方的商贸合作。

图为11月6日拍摄的第七届中国国际进口博览会布隆迪馆。人民网 艾里士摄

(责编：曹欣悦、杨牧)