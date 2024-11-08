人民网伦敦11月7日电 （徐量）为期三天的2024伦敦世界旅游交易会在伦敦圆满落幕，中国多地代表团的参展活动引来各国参展商“打卡”点赞，多位参展商在采访中表示，海外游客参加中国游的意愿正在升温。

2024世界旅游交易会“中国馆”现场。杨浩鹏摄

此次活动是新冠疫情后国内组团参展人数最多、展区总面积最大的一次，北京、上海、重庆、云南、陕西、河南、新疆、三亚等地的文化和旅游主管部门以及数十家中国旅游企业参展，开展了形式多样各有特色的推介。

“中国馆”云南旅游推介会现场问答赠礼环节 。杨浩鹏摄

在有一种叫云南的生活推介会上，来自云南省文化和旅游厅的代表介绍了云南的自然奇观与文化底蕴。气候多样性、民族多样性、生物多样性和悠久的历史文化造就了云南丰富多彩的旅游资源，其被誉为“植物王国”“动物王国”“世界花园”。发言人在推介会上热忱欢迎八方游客走进云南，全方位体验“有一种叫云南的生活”。

“中国馆”三亚旅游推介会现场介绍。杨浩鹏摄

三亚作为享誉世界的热带度假胜地，拥有丰富的自然资源、优质的住宿条件，以及多样的旅游项目。配合今年中国展区“绿色可持续发展”的主题，三亚市旅游发展局通过推介会、商务洽谈和非遗展示等活动，全面呈现了三亚的旅游魅力，借助此次国际旅游展的机会，拓展国际市场，吸引更多国际游客。

2024中国城市入境游影响力榜单发布，北京、上海位居榜首。吴若鸣摄

上海市文化和旅游局代表在展会现场向观众推介上海丰富的文化旅游资源和独特的城市魅力。上海致力于打造中国入境旅游的第一站，期望通过此次伦敦世界旅游交易会的平台，发挥上海的辐射效应，助力中国入境旅游市场的复兴。上海代表团还提出了“医疗旅游”概念，华山医院和新华医院的代表分享了在肿瘤、心脏护理等高端领域的医疗服务创新，希望通过与全球业者的交流，成为亚洲领先的医疗旅游目的地，吸引更多国际游客体验上海的优质医疗和城市文化。

“中国馆”贵州旅游推介会现场介绍。杨浩鹏

贵州代表向参展商详细介绍了贵州的旅游资源和发展成果，包括其独特的山地景观、黄果树瀑布和世界最大的射电望远镜中国天眼（FAST）。作为优质茶叶与茅台酒的故乡，贵州此次带来了茅台巧克力供现场观众品尝，收获一片叫好。

中国驻伦敦旅游办主任张力表示，此次参展效果显著，新老朋友纷至沓来，让更多旅行商了解中国最近出台的促进入境旅游便利措施，让更多外国民众了解中国丰富的旅游资源和人文，进一步助力提振中国入境旅游市场。

南方航空伦敦营业部客户经理卡洛琳接受采访时说，她见证了今年中外航班数量的快速恢复，中欧签证政策的优化有力促进了旅游业的发展，相信赴华游客数量将呈现加速增长。

多位前来中国馆参观的外国参展商、游客表示，海外游客参加中国游的意愿正在升温，对“CHINA TRAVEL”中国旅行充满期待。来自非洲的拉斐说，希望能有机会游历本次参展的省市，以更好地了解在创新方面领先世界的中国如何实现各领域的发展。出生并成长在香港的马纳夫，此次带领英国同事一同参观中国展区。他感慨说，这些年中国发生了巨大的变化，作为全球有吸引力的旅游目的地和可持续发展的践行者，中国无疑应成为国际市场的关注焦点。

(责编：刘洁妍、杨牧)