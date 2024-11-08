【坦桑尼亚】艾里士 宋歌

来自坦桑尼亚的参展商近日在进博会上接受人民网采访时表示，他们非常高兴自己的国家能够成为本届展会的主宾国，并计划利用这一机会全力推广“坦桑尼亚制造”。

图为11月6日拍摄的第七届中国国际进口博览会（进博会）坦桑尼亚展馆。人民网 艾里士摄

在上海国家会展中心的坦桑尼亚展馆内，多位坦桑尼亚参展商分别表示，感谢中方赋予坦桑尼亚这一特殊地位，并为坦桑尼亚产品进入中国的庞大市场提供税收减免等便利。

11月6日，杰克逊·乔尔在第七届中国国际进口博览会坦桑尼亚馆展示产品。人民网 艾里士摄

在坦桑尼亚展馆内，腰果采收和销售公司阿克罗斯（Akros）市场总监杰克逊·乔尔（Jackson Joel）表示，坦桑尼亚作为主宾国的这一机会独特且珍贵，公司将全力利用这次机遇争取更多的顾客，与中国潜在客户达成多项商业合作。

“这是一个难得的机会，是一项巨大的荣誉。在众多国家中，我们坦桑尼亚获得了这样的荣誉，意义重大。”乔尔说道。

他透露，仅在进博会的前两天，他已经收到了三笔预约订单，许多参观者也向他索取联系方式，并考虑下单或和他的公司达成合作。

乔尔还表示，他对非洲产品进入中国市场享有的税收优惠政策感到非常欣喜。

11月6日，参观者在第七届中国国际进口博览会坦桑尼亚馆咨询产品。人民网 艾里士摄

11月6日，参观者在第七届中国国际进口博览会坦桑尼亚馆参观。人民网 艾里士摄

11月6日，参观者在第七届中国国际进口博览会坦桑尼亚馆咨询产品。人民网 艾里士摄

来自出口公司EPC的埃利斯·托马斯（Elis Thomas）表示，这次是他第一次参加进博会。此前他因手续问题未能如愿参展，但今年中国政府大大简化了参会流程，从签证办理到产品入境，一切都顺利便捷，终于他得以成行。

“中国驻坦桑尼亚大使馆为我们提供了极大帮助，从签证到产品入境，一切都非常顺畅。”托马斯说道。

本届进博会以“新时代，共享未来”为主题，于11月5日正式开幕，将持续至11月10日，共吸引132个国家、地区和国际组织参与。坦桑尼亚与法国、马来西亚、尼加拉瓜、沙特阿拉伯和乌兹别克斯坦共同作为主宾国亮相本届展会。

(责编：于洋、杨牧)