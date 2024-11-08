【坦桑尼亚】艾里士 宋歌

11月5日，第七届中国国际进口博览会在上海正式开幕。坦桑尼亚与法国、马来西亚、尼加拉瓜、沙特阿拉伯和乌兹别克斯坦共同作为主宾国受邀参加。

图为11月4日拍摄的第七届中国国际进口博览会主会场国家会展中心（上海）。人民网 艾里士摄

今年9月，中方在中非合作论坛北京峰会上宣布将给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。正因如此，此次进博会吸引了众多非洲国家参展，被视为非洲进入中国这一巨大市场的重要窗口。

11月5日，非洲记者在进博会媒体中心内工作。人民网 艾里士摄

据主办方介绍，肯尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、埃塞俄比亚、津巴布韦、尼日利亚等非洲国家纷纷派出官员、商人和企业家，带来了包括农产品、矿产、服装及手工艺品在内的多种商品参展。

此外，贝宁、布隆迪、马达加斯加、纳米比亚和莱索托等非洲国家今年首次参加进博会，展现出非洲国家对充分利用中国市场机遇的积极态度。

加纳广播公司记者阿亚玛·塞缪尔在进博会媒体中心。人民网 艾里士摄

谈及中国的免税政策，加纳广播公司记者阿亚玛·塞缪尔在采访中表示，他认为这是一项重要举措，因为大部分非洲国家是农业国，这将帮助非洲国家拓展农产品市场。

“我们非洲国家经济体面临的主要挑战之一是农产品缺乏市场，而中国提供的巨大市场和税收减免政策将为我们带来巨大支持。”他补充说，加纳盛产可可和腰果，期待这些产品能够在中国市场找到买家，并实现增值销售。

在进博会主会场国家会展中心（上海）看到的夕阳。人民网 艾里士摄

本届博览会以“新时代，共享未来”为主题，汇聚了132个国家、地区及国际组织，展览总面积达42万平方米，全球500强企业中的209家也参与其中。博览会将持续至11月10日，并配有多个主题活动，包括产品发布、新品展示、商业合作交流等。

(责编：于洋、杨牧)