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塞浦路斯驻华贸易代表：希望借进博会向中国消费者推介高品质特色产品

2024年11月08日15:57 | 来源：人民网-国际频道
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2024 年 11 月 6 日，上海国家会展中心，第七届中国国际进口博览会塞浦路斯国家馆。人民网 康斯坦丁摄

11月6日，上海国家会展中心，第七届中国国际进口博览会塞浦路斯国家馆。人民网 康斯坦丁摄

人民网上海11月8日电 （康斯坦丁）11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。自首届举办以来，进博会不断释放中国对外开放的红利，逐渐成为塞浦路斯企业在中国寻求发展新机遇的重要平台。

塞浦路斯国家馆展品琳琅满目、别具风格，给参展观众留下了深刻印象。作为塞浦路斯“国宝级美食”的哈罗米奶酪，在这次展览中大放光彩，以其细腻的质地和独特的口味征服了众多参观者的味蕾。

2024 年 11 月 7 日，塞浦路斯驻华贸易代表彼得·皮特先生参加今年的第七届中国国际进口博览会，图为彼得·皮特先生正在接受记者采访。人民网 康斯坦丁摄

11月7日，塞浦路斯驻华贸易代表彼得·皮特在展台接受记者采访。人民网 康斯坦丁摄

此外，塞浦路斯国家馆向参观者提供了品尝当地啤酒、天然果汁以及高品质葡萄酒的机会。其中，一款蓝色葡萄酒特别引人注目。塞浦路斯驻华贸易代表彼得·皮特（Petros Petrou）接受人民网采访时表示，这款葡萄酒中引人注目的蓝色源自葡萄中的天然成分，其为产品赋予了独特的视觉和味觉体验，它在呈现新颖外观的同时，在制作中也恪守了塞浦路斯传统的酿酒工艺。

皮特表示，塞浦路斯国家馆此次展示的产品融合了传统制作工艺与现代审美，为参观者提供了一次体验地中海文化的机会。他认为，塞浦路斯参与进博会展现了其深化与中国之间贸易、文化交流的坚定决心，并期望借此机会向中国消费者推介其高品质的特色产品。（作者为人民网希腊籍外国专家，编译：殷韬 张泽宇）

(责编：贾文婷、杨牧)

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