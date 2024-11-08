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卢旺达贸易与工业部长普鲁登斯·塞巴希齐：“进博会为我们提供了与中国市场对接的机会”

人民网 孙鸿宇 【坦桑尼亚】艾里士
2024年11月08日15:19 | 来源：人民网-国际频道
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在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，卢旺达贸易与工业部长普鲁登斯·塞巴希齐接受人民网专访表示，进博会不仅是一个展示平台，更是一个交流与合作的纽带。卢旺达企业能够借此机会与中国及全球企业建立联系，分享经验，学习先进技术。

“通过进博会，我们不仅能够结识新的商业伙伴，还能向中国企业展示卢旺达市场的投资机会。进博会的独特之处在于它专注于进口，这为我们提供了与中国市场对接的机会。更重要的是，中国政府通过免除最不发达国家商品的关税，进一步促进了贸易自由化。”普鲁登斯·塞巴希齐说。

卢旺达贸易与工业部长普鲁登斯·塞巴希齐接受人民网专访。人民网 孙鸿宇摄

在本届进博会上，卢旺达带来了多家参展企业，其产品包括咖啡、蜂蜜和传统手工艺品等，吸引了中国及其他国家买家的关注。此外，卢旺达发展委员会也参与此次展会，旨在向中国投资者展示卢旺达的投资机会和项目。“我们为中国企业提供了关于卢旺达投资的政策、项目清单以及相关优惠措施，希望吸引更多的投资者来卢旺达发展。”

卢旺达展馆展示的蜂蜜。人民网 孙鸿宇摄

就跨境电商合作方面，普鲁登斯·塞巴希齐表示，电商行业在非洲的基础较为薄弱，主要面临两个挑战：平台知名度不足和物流配送不畅。然而，卢旺达与中国阿里巴巴集团的合作，已为这一问题带来了突破。阿里巴巴极大地提高了卢旺达产品的曝光度，帮助当地企业接触到更多潜在客户。

卢旺达展馆展示的辣椒。人民网 孙鸿宇摄

在谈到卢中两国的合作时，普鲁登斯·塞巴希齐介绍了卢旺达与中国的多领域合作，包括基础设施建设、农业、制造业等方面。过去五年，卢中之间的贸易不断增长。“中国市场对我们的产品开放，并且提供了优厚的经贸条件。这促使很多中国企业投资卢旺达，帮助我们在当地生产并供应当地及其他非洲国家。”

(责编：贾文婷、杨牧)

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