本报记者 李卓尔 陈熙芮

11月7日，国家主席习近平向首届世界古典学大会致贺信。与会中外嘉宾和社会各界人士一致表示，习近平主席的贺信为赓续历史文脉、加强文明对话、推动人类文明发展进步提供了重要指引。

大家表示，将充分利用世界古典学大会这个平台，切磋研究成果，分享有益经验，碰撞出更多思想火花，推动世界古典学发展不断取得新进步。

加强古典学研究，守护文明薪火

习近平主席在贺信中强调“担负起古典学研究的使命”，令在场专家学者深感使命在肩、任重道远。

中国社会科学院外国文学研究所古典学研究室是国内首家古典学研究的实体机构。现场聆听习近平主席的贺信，中国社会科学院古典文明研究中心秘书长、外国文学研究所古典学研究室负责人贺方婴备受鼓舞：“未来我们将继续担负起阐释古典智慧和传播古典文明的使命，立足中华文明渊源，兼容中西古典传统，在引介西方优质古典学著作的同时，更好推动中国古典学经典阐释、中国原创性古典著作出版。”

“近年来，中国人民大学古典学实验班积极培养学生经典阅读的能力，加深他们对古代经典、古代文明和现代文明的理解。”中国人民大学古典文明研究中心副主任娄林表示，“我们将继续探索中国特色哲学社会科学的人才培养模式，努力培养一批兼通中西之学、明古今之变的新时代栋梁人才。”

古典文明是人类文明的高峰和灯塔，积淀着人类认识和改造世界极为深厚的理性知识和实践知识。

“在接下来的工作中，我们会努力推动古典学研究和教学，从中外先贤留下的原始文献着手，深入阐发经典文本所蕴含的精要，保护、传承好古典学这一人类共有的精神家园。”东北师范大学世界古典文明史研究所所长张强说。

推动文明传承发展，加强国际人文交流

习近平主席在贺信中指出，“中国积极致力于推动文明传承发展，加强国际人文交流，促进全球文明对话，注重从不同文明中寻求智慧、汲取营养”。

中国式现代化作为人类文明新形态，正是立足于源远流长、博大精深的中华文明，在学习借鉴人类一切优秀文明成果中不断丰富的。

“我们学院非常重视中国文史哲经典的提炼与转化，将中国古典智慧与优秀文化因子纳入教材与课程之中，努力培养国际学生了解中国经典、古代圣哲、古典智慧。”复旦大学国际文化交流学院院长罗剑波表示，“我们将继续向国际学生讲好中国故事，通过青年学子互动交流，播撒文明互鉴的种子。”

“中国和埃及同为世界文明古国，分别孕育出灿烂的古典文明，这是人类智慧的结晶。”埃及爱资哈尔大学中文系主任阿卜杜勒·阿齐兹·哈姆迪与中国文化结缘近半个世纪，曾翻译《论语》《老子》等经典著作。他说：“要通过经典著作互译推动文明传承发展。经典中蕴含的人类共通的情感和道德价值观，指引我们从历史的源头汲取智慧。”

“2021年我们曾举行中国和希腊青少年古典戏剧表演活动，促进古老文明间的交流与对话。”尤金妮娅·马诺利杜是希腊一所教授青少年古希腊语学校的负责人，她表示，“古典文化具有联通人心的作用，不同的古老文明在交流中能够增进理解与欣赏，凝聚共识、兼收并蓄。”

践行全球文明倡议，共同推动人类文明发展进步

习近平主席在贺信中强调：“愿同各方一道，践行全球文明倡议，携手解决人类共同面临的各种挑战，共同推动人类文明发展进步。”

中希文明互鉴中心中方秘书长王勇对此深有感触，他介绍，践行全球文明倡议，中希文明互鉴中心成立一年多以来，召开了中希文明高峰论坛等10余场国际学术会议，“我们将通过学术研究和推广、国际联合人才培养和品牌人文交流活动，持续推动中国和希腊、中国和世界的相互理解，为世界和平与发展、共建人类命运共同体注入蓬勃力量。”

英国剑桥大学古典学系希腊语教授蒂姆·惠特马什表示，古典文明虽萌生于过去，却启迪当下和未来，“在复杂多变的时代，我们更要深入推广内在价值巨大的古典文明，厚植古典主义文化土壤，为当代生活与未来发展积蓄精神源泉。”

“我们从古典找源头，就能找到更多文化共鸣。”山东大学儒学高等研究院副教授蔡杰表示，“古希腊和古代中国在思想文明层面都强调美德和共同体，这是古典文明留给我们的巨大思想财富，具有克服现代性冲突的时代价值，各方应积极携手，相互欣赏相互学习，共同推动人类文明发展进步。”

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 02 版）

(责编：贾文婷、崔越)