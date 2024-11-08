新华社洛杉矶11月7日电 美国疾病控制和预防中心等机构研究人员开展的一项新研究显示，感染H5N1型高致病性禽流感病毒的美国奶牛场工人实际数量可能远超官方统计。相关研究报告刊载于美国疾控中心《发病率与死亡率周刊》上。

2024年6月至8月期间，研究人员对美国密歇根州和科罗拉多州发生过H5N1型高致病性禽流感疫情的奶牛场的工人进行了血样采集和检测，发现115名接受检测的工人中有8人近期曾感染H5N1型禽流感病毒，感染率达7%。

据美疾控中心官网最新统计数据，今年全美累计报告46例人感染H5N1型禽流感病毒病例，来自加利福尼亚、华盛顿、科罗拉多、密歇根等6个州。感染者中有45人接触过受感染牛群或家禽，另有1人感染源不明。

美国约翰斯·霍普金斯健康保障中心流行病学家凯特琳·里弗斯表示，数以千计的奶牛场工人可能接触过受感染的奶牛群，新研究表明许多病例被遗漏。她认为，很可能大多数或所有发生H5N1型禽流感疫情的州都有人类感染病例。

今年3月以来，H5N1型禽流感病毒在美国持续蔓延。据美国农业部最新统计数据，美国已累计在15个州的超过440个奶牛群中检测出H5N1型禽流感病毒。

作为对最新调查结果的回应，美疾控中心正在扩大对受影响的奶牛场工人的检测。该机构还建议与受感染动物有过高风险接触的工人服用抗病毒药物。

美疾控中心表示，目前尚无证据表明H5N1型禽流感病毒能够在人与人之间传播，该病毒对美国公众健康造成的风险仍然较低。

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