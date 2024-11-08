新华社日内瓦11月7日电（记者王其冰）世界卫生组织7日发布两份文件，强调将卫生健康问题纳入气候行动的重要性，呼吁各国落实国家自主贡献，终结对化石燃料的依赖，减少与污染有关的疾病。

在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）召开前夕，世卫组织于7日举行记者会，发布了《COP29气候与健康问题特别报告》和题为“健康的国家自主贡献”技术指导文件，敦促各国领导人在COP29上摒弃孤立应对气候变化和健康挑战的做法，强调必须将健康置于所有气候谈判、战略、政策和行动计划的核心，以挽救生命，确保今后世代拥有更健康的未来。

气候与健康问题特别报告概述了旨在保护所有人的关键行动，特别是生活在最易受气候变化影响地区的约36亿人。该报告提出的建议包括，将人类健康和福祉作为衡量气候成果的首要目标，确保采取以人为本的措施；通过投资清洁、可持续的替代能源，来减少与污染有关的疾病；加强对自然和生物多样性的保护和修复等。

“健康的国家自主贡献”是参照《巴黎协定》制定的一份技术指导文件，概述了卫生部、环境部以及其他对健康有决定作用的政府部门如何将健康考虑纳入其实际行动，以保护健康免受气候变化相关风险的影响。

世卫组织环境、气候变化与健康司司长玛丽亚·内拉在新闻公报中说：“健康是气候变化的现实体验。通过在气候行动的各个方面优先考虑健康，我们可以为公共卫生、气候适应力、安全和经济稳定带来重大利好。”

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