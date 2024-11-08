新华社北京/雅加达11月8日电 通讯｜中印尼产学研合作为“千岛之国”培养高端产业人才

新华社记者侯鸿博 闫睿 谢樱

每天清晨，印度尼西亚青年工程师尚蒂·纳巴班都会来到位于苏拉威西岛中部的莫罗瓦利工业园。在园内印尼青美邦新能源材料有限公司（青美邦）的质量检测实验室里，尚蒂仔细检查着每台设备，确保生产线安全运转。

作为第一批参加印尼政府部门、中国格林美股份有限公司和中国中南大学联合培养国际冶金工程硕士班的印尼高校毕业生，尚蒂2022年学成回国后成为印尼第一批分析检验工程师，负责操作先进的分析检查设备。

尚蒂认为，中国高校的高水平课程和在中资企业实习期间的实操经验，是她胜任当前工作的关键。尚蒂和20多名同窗学成后，陆续在印尼大中型企业和政府部门就业，成为印尼新能源与电动化战略、矿业高质量开发领域的新型人才。

目前，第四届硕士班已开学，学员规模达到四个班近100人，专业也从冶金拓展到轨道交通和国际贸易。

“我当时刚从印尼高校获得工学学士学位，能够通过面试并获得机会在中国进修冶金工程专业，我和家人都感到非常自豪。”埃万·克里斯蒂扬托回忆起5年前获得赴华留学资格时的情景仍难掩兴奋。

参与中印尼联合培养项目的中国格林美股份有限公司董事长许开华告诉记者，印尼有丰富的镍资源，但缺乏提炼技术和冶金工程技术人才。“我们提出向印尼开放冶炼技术，开放人才培养体系，为印尼培养人才、开发本土技术。”

在莫罗瓦利工业园，埃万已能熟练操作高难度冶金反应器。他认为，中国先进的高压酸浸湿法冶金技术很大程度提高了印尼镍矿提炼水平。

远在莫罗瓦利工业园数千公里外的中国湖北荆门，埃万的学妹埃琳·维多利亚正在格林美的研发中心准备毕业论文。埃琳说，中国有着世界一流的冶金技术，她希望在中国毕业后能像前辈一样投身印尼镍矿开发事业，为印尼经济发展作出贡献。

中南大学副校长郭学益表示，校方将同有关方面一道，努力把印尼冶金工程国际硕士班打造成“一带一路”合作办学典范，推动中国与印尼合作取得更大发展。

印尼前海洋与投资统筹部长卢胡特称赞印尼政府与中国高校和中国企业的产学研合作模式，感谢该项目为印尼培养输送了高素质冶金工程技术人才，在资源清洁利用与新能源材料产业领域发挥了重要作用。

今年8月，由格林美、印尼万隆理工学院和中南大学合作建设的中国-印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室在万隆理工学院正式揭牌。郭学益说，联合研究实验室将充分利用三方资源，在矿产资源开发、新能源材料、绿色技术等领域进行深度合作，并为人才培养搭建优质平台。

许开华表示，三方将在6年内为印尼培养100名工程博士、1000名工程硕士、1万名工匠等新能源材料与绿色冶金科技人才，促进印尼国家工程技术开发与工程人才培养。

目前，已有3名硕士班学员选择在中南大学继续攻读博士学位，里兹基·瓦纳尔迪是其中之一。

“印尼拥有丰富的自然资源，发展下游产业需要创新技术支持。攻读博士能让我在这个领域发挥更大作用，为国家可持续发展、技术独立和产业进步作出贡献。”里兹基说。

(责编：刘叶婷、崔越)