人民网利马11月5日电 （记者姜波、宋亦然）当地时间11月5日，由中国外文局美洲传播中心（北京周报社）和中国长江电力股份有限公司共同主办的“风雨同行 共建中拉命运共同体”研讨会在秘鲁首都利马成功举行。中国外文局总编辑高岸明，秘鲁国会议员、秘中友好小组主席古斯塔沃·科尔德罗，中国长电国际（香港）有限公司副总裁瞿卫华，秘鲁前交通部长恩里克·科尔内霍出席研讨会并致辞。中秘两国政、企、学、媒体、智库等各界人士及青年代表近150人参加了活动。

研讨会旨在深化中拉各界友好交流，增进相互了解、促进民心相通，为推动构建中拉命运共同体凝心聚力。

高岸明表示，10年来，共建中拉命运共同体理念已经深入中拉双方人民心中，平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系在各领域友好合作中不断取得丰硕成果。中拉政治互信高度增强，元首外交推动新时代中拉关系行稳致远；中拉经贸合作不断深化，共建中拉命运共同体实践取得丰硕成果；中拉民心更加相通相亲，为中拉关系长久友好发展夯实了基础。当前中国正凝心聚力推进中国式现代化建设，中国式现代化之路为拉美国家提供了可参考借鉴的经验，为中拉关系发展提供了新机遇，中拉携手共建命运共同体实践进入新阶段，踏上新征程，相信中拉关系的下一个十年更加值得期待。

古斯塔沃·科尔德罗表示，中国式现代化发展给拉美国家带来很多机遇。中国在减贫方面有非常多值得借鉴的经验，进一步推动了秘中及拉中的合作。中国在脱贫攻坚过程中所推动的社会公平和正义，符合拉美和加勒比地区的价值观，是在双边关系、外交关系等诸多方面进一步深化发展的一个重要基础。中国的直接投资给秘鲁和拉美地区带来了更多的商贸机会和就业机会。秘鲁和中国这样的大国进行战略对接，能够更好地发展。

瞿卫华表示，中秘两国在推进绿色能源发展中的合作不仅是两国之间的互利合作，更为全球实现绿色发展提供了重要的典范。希望中国与秘鲁能够继续携手，共同构建中拉命运共同体，推动两国及整个拉美区域的经济繁荣与社会进步。

研讨会上播放了西语短视频《习语用典·典亮世界》之《相知无远近 万里尚为邻》，发布了《今日中国》杂志西文版“中国和拉丁美洲：两个世界的拥抱”主题专刊，以及纪录片《何以为帆——守护蓝色星球·企业在行动（拉美篇）》，以不同形式从不同视角展现了中拉建立在平等互利合作基础上的深厚友谊。

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