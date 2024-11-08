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联合国报告称全球气候融资进展缓慢

2024年11月08日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕11月7日电（记者黎华玲 林晶）联合国环境规划署7日在肯尼亚首都内罗毕发布的《2024年适应差距报告》指出，全球气候适应资金需求和流动之间存在巨大差距，目前取得的进展速度不足以弥补这一缺口，这进一步阻碍了气候适应的规划和实施。

　　报告说，全球平均气温比工业化前水平上升了近1.5摄氏度。联合国环境规划署最新的估算表明，如果不立即大幅减少温室气体排放，本世纪全球气温将上升2.6至3.1摄氏度。报告呼吁在未来十年大幅扩大气候适应规模，以应对不断上升的气温影响。但是，气候适应资金需求与当前国际公共适应资金流动之间存在巨大差距，阻碍了这一进程。

　　报告数据显示，流向发展中国家的国际公共适应资金从2021年的220亿美元增加到2022年的280亿美元。这反映了“格拉斯哥气候协议”取得的进展，该协议敦促发达国家到2025年将提供给发展中国家的适应资金在约190亿美元（2019年水平）的基础上至少实现翻倍。然而，即使实现“格拉斯哥气候协议”的目标，也只能将适应资金缺口（估计为每年1870亿至3590亿美元）缩小约5%。

　　联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中说：“我们需要发达国家到2025年将适应资金增加一倍，达到每年至少400亿美元——这是缩小资金缺口的重要一步。”

　　为了解锁更多适应资金，报告呼吁采取财政和监管激励措施，降低私营部门投资的风险，同时探索创新的融资工具。

　　报告呼吁各国在即将于阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）上通过一个强有力的新的集体量化气候资金目标。除了资金之外，还需要加强能力建设和技术转让，以提高适应行动的有效性。

(责编：刘叶婷、崔越)

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