文思远

爽气荐金风，新凉入衣袂。不久前，金砖国家领导人第十六次会晤在俄罗斯喀山举行，这是金砖国家实现历史性扩员后的首次峰会。习近平主席深刻阐述推动“大金砖合作”高质量发展的中国主张，指出金砖国家应努力建设和平金砖、创新金砖、绿色金砖、公正金砖、人文金砖。这次峰会也是全球南方国家的再聚首，30多个国家领导人齐聚喀山出席“金砖+”领导人对话会，习近平主席倡导全球南方要坚守和平、重振发展、共兴文明，为构建人类命运共同体挺膺担当。在百年变局加速演进的今天，这次峰会擘画了大金砖联合自强的新篇章，开辟了全球南方发展繁荣的新前景。

全球南方要做共同安全的维护者。习近平主席强调，人类是不可分割的安全共同体，只有践行共同、综合、合作、可持续的安全观，才能走出一条普遍安全之路。近年来，地缘热点和局部冲突多发频发，如何有效应对国际安全挑战、实现和平稳定，为各国发展繁荣创造良好条件，成为全球南方亟需解答的课题。面对冲突升级，中国和巴西联合发表了“六点共识”，会同有关全球南方国家发起了乌克兰危机“和平之友”小组，为缓和局势、重塑和平作出了“金砖贡献”。金砖会晤喀山宣言重申金砖国家致力于通过外交、调解、包容性对话和协商和平解决争端，支持一切有助于和平解决危机的努力。着眼未来，大金砖必将为全球南方参与世界安全治理提供新平台、新机遇、新路径。

全球南方要做创新增长的先行者。习近平主席指出，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，我们要紧跟时代步伐，培育新质生产力。当今时代，数字经济、人工智能、电子商务等新兴产业方兴未艾，但全球南方国家和发达国家之间的“数字鸿沟”仍然存在，产业转型升级迫在眉睫。中方宣布成立中国—金砖国家人工智能发展与合作中心、金砖国家深海资源国际研究中心等，旨在汇聚金砖国家合力，推动金砖合作提质升级。金砖会晤喀山宣言强调，金砖国家有必要进一步加强对话，释放潜力，鼓励各国探索在数字基础设施领域联合开展活动的可能性。大金砖无疑将推动全球南方国家在科技领域的务实合作，通过人才、技术、资源等方面的交流互通，促进全球南方的创新发展。

全球南方要做绿色发展的推动者。习近平主席指出，绿色是这个时代的底色，金砖国家要主动融入全球绿色低碳转型洪流。地球是人类共同的家园，需要各国共同呵护。当今世界，气候变化、生物多样性丧失、土地荒漠化等环境问题愈发突出，走可持续发展之路成为全球南方国家现代化进程中不可缺失的一环。中方大力拓展同金砖国家绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作，推动全产业链“绿色化”发展，充实合作“含绿量”，提升发展“含金量”，为全球南方合作“向绿而行”树立了良好典范。此外，金砖会晤喀山宣言呼吁，反对以环境问题为借口采取不符合国际法的单边、惩罚性和歧视性保护主义措施，这将助力全球南方国家迈向现代化的“绿色通道”更加畅通。

全球南方要做全球治理改革的促进者。习近平主席指出，要践行真正的多边主义，坚持共商共建共享的全球治理观，以公平正义、开放包容为理念引领全球治理改革。当今世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义不断抬头，阵营化、对立化持续加剧，现存全球治理体系中不公正不合理的成分严重制约国际社会团结合作。此次“金砖+”领导人对话会围绕加强多边主义、促进公正的全球发展和安全深入沟通，畅所欲言，凸显出全球南方国家对公平正义的向往。面对百年变局，全球南方将积极参与全球治理，坚定支持真正的多边主义，深入推进国际关系民主化，为构建更加公正合理的国际秩序点亮全球南方的“希望之灯”。

全球南方要做文明互鉴的倡导者。习近平主席强调，多样文明是世界的本色，我们要做文明互鉴的促进力量，增进沟通对话，支持彼此走符合本国国情的现代化道路。近年来，金砖国家间的民心工程方兴未艾，各类艺术节、青年节、电影节应接不暇，架起了一座座文明对话之桥。此次峰会期间，中方宣布将实施金砖数字教育能力建设计划，牵头成立“全球南方”智库合作联盟，促进各国人文交流和治国理政互学互鉴，多元文明的璀璨光芒不仅将照亮金砖国家，更照亮全球南方。迈向现代化的征程上，全球南方将继续推动不同文明沟通对话，推动不同国家实现文明互鉴、知识共享。

一分耕耘一分收获，在中国和金砖伙伴共同努力和推动下，大金砖这片沃土培育的希望种子、合作种子必将成长为全球南方团结合作的参天大树，结出累累硕果，既成就自身，也惠及世界。

(责编：贾文婷、杨牧)