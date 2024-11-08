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欧洲政治共同体领导人会议聚焦安全挑战等议题

2024年11月08日10:26 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯11月8日电（记者丁英华　陈浩）第五届欧洲政治共同体领导人会议7日在匈牙利布达佩斯举行。约50位欧洲国家领导人、政府首脑和欧盟机构领导人与会，围绕欧洲的安全问题等议题展开磋商。

　　与会领导人就欧洲面临的安全挑战进行了讨论，重点聚焦俄乌冲突、中东局势升级、移民问题，以及能源、交通、信息技术和全球贸易等领域的经济安全和互联互通议题。此外，欧洲领导人还讨论了特朗普重返白宫后的应对策略。与会者对特朗普再度入主白宫表示谨慎欢迎，但也呼吁欧洲采取更有力的防御态势，不再依赖美国。

　　匈牙利总理欧尔班在会议结束后的发布会上说：“我们不能指望美国来保护我们，欧洲应当在关于未来的谈判中保持积极的参与角色。”

　　匈牙利自今年7月1日起接任为期半年的欧盟轮值主席国。

　　欧洲政治共同体由法国总统马克龙在2022年5月提议建立，欧盟国家与非欧盟国家和地区可在这一框架内寻找政治合作的新空间。下一届欧洲政治共同体领导人会议将于2025年春季在阿尔巴尼亚举行。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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