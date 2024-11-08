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DHL快递中国区首席执行官：进博会展现了中国坚持高水平对外开放的决心和信心

2024年11月08日09:48 | 来源：人民网-国际频道
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DHL快递中国区首席执行官吴东明。 受访者供图
DHL快递中国区首席执行官吴东明。 受访者供图

人民网上海11月8日电（谷羽桐）第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）于11月5日至10日在上海举行。展会期间，DHL快递中国区首席执行官吴东明接受人民网专访。

吴东明表示，作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会展现了中国坚持高水平对外开放、实现高质量发展的决心和信心。这不仅对于维护和促进经济全球化和贸易自由化具有重要作用，也让在华发展的外资企业广泛受益。

“中国始终是DHL快递在全球最重要的市场之一。”吴东明说，DHL快递始终与中国市场“双向奔赴”，近年来在基建、运力和航线等方面持续投资，并不断扩大和深化与国内企业的合作。公司希望通过更高质量的国际物流服务护航中国企业“出海”路。

绿色物流已成为全球物流行业的重要趋势和方向，也是物流企业实现可持续发展的必选项。“我们本届展台的特色之一便是‘DHL快递GoGreen Plus’服务。这项服务通过使用可持续航空燃料，以‘碳嵌入’的方式助力减排。”吴东明介绍，得益于中国企业不断提升的减排意识和需求，这一服务在国内市场广受好评，目前已有近7万家企业使用了该服务。

DHL集团认为，中国在可持续发展方面走在前列，且绿色产业对外开放程度高，适合外资企业参与。同时，中国巨大的市场规模和消费需求蕴藏着大量的商业机会。因此，无论过去、现在还是将来，中国对于DHL集团来说都非常重要。

今年已是DHL快递第五年参与进博，吴东明表示，进博会为企业提供了展现合作“成绩单”的绝佳平台，未来，DHL快递将持续增资加码中国市场，进一步扩大深化与中国企业的合作。

(责编：贾文婷、杨牧)

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