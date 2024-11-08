人民网上海11月7日电（记者吴成良）11月6日，第二届南太岛国合作论坛在上海市青浦区举行。论坛汇聚了来自中国和南太平洋国家的各界代表，各方在经贸合作、文化交流以及应对气候变化、实现可持续发展等领域进行了深入交流和合作探讨。

所罗门群岛前总理、现任财政与国库部长梅纳西·索加瓦雷以视频形式向论坛致辞。主办方供图

所罗门群岛前总理、现任财政与国库部长梅纳西·索加瓦雷以视频形式向论坛致辞。他表示，论坛为南太平洋国家与中国在多领域深化合作提供了广阔平台，巩固并丰富了现有的友好关系。论坛还为产自所罗门群岛和其他南太平洋国家的特色产品，如金枪鱼罐头、木薯、海藻制品等进入中国提供了机会。

斐济贸易合作、中小微企业和通信部常务秘书沙欣·阿里致辞。主办方供图

斐济贸易合作、中小微企业和通信部常务秘书沙欣·阿里在论坛上表示，中国巨大的市场和科技创新为南太平洋国家带来了新的发展机遇。他还指出，斐济政府对于绿色、低碳、环保以及可持续发展非常重视，并将不断满足中国消费者的消费需求。斐济政府也制定了有利于吸引外资的政策，欢迎各界投资者投资农业、渔业、矿业、旅游业等。

所罗门群岛驻华大使巴雷特·萨拉托讲话。主办方供图

所罗门群岛驻华大使巴雷特·萨拉托还在论坛上提到，中所签署互免持普通护照公民签证协定将进一步为两国人民往来带来便利。

南太岛国联合馆馆长单玉强致辞。主办方供图

南太岛国联合馆馆长单玉强表示，南太岛国联合馆是共建“一带一路”综合服务平台，不仅是南太平洋国家的商品展示平台，也是这些国家参加进博会的重要合作载体。下一步，南太岛国联合馆将通过构建和继续完善线下体验中心和线上销售平台，更好地促进南太平洋国家商品货物流通。

第二届南太岛国合作论坛圆桌对话现场。主办方供图

论坛期间还举行了多项合作协议的签署仪式、圆桌对话等活动，进一步巩固了南太岛国与中国在贸易和投资方面的伙伴关系。

当天，斐济驻上海总领事陈玉茹、中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心执行主任陈德正、中国亚太学会大洋洲研究分会汪诗明教授、北京大学经济学院王大树教授、北京大学经济学院冯科教授、北京大学地球与空间科学学院田伟教授等嘉宾也参加了论坛活动。专家学者们建言献策、各国商界代表积极分享经验，发挥了民间外交促进了解和增进合作的作用。

(责编：贾文婷、杨牧)