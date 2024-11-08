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德国总统解除3名自民党籍部长职务

2024年11月08日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社柏林11月7日电（记者邰思聪 李超）应德国总理朔尔茨要求，德国联邦总统施泰因迈尔7日解除德国自由民主党主席、财政部长林德纳等来自自民党的3名部长职务。

　　当天被解除职务的还有司法部长布施曼、教育和研究部长施塔克-瓦青格。当天早些时候，数字化和交通部长维辛在新闻发布会上表示，他将继续留任并退出自民党。

　　施泰因迈尔同时任命了新的部长，维辛在继续担任数字化和交通部长的同时兼任司法部长，德国总理府国务秘书约尔格·库基斯被任命为财政部长，食品和农业部长杰姆·厄兹代米尔转任教育和研究部长。

　　自德国执政联盟上台以来，德国社会民主党、绿党和自民党在财政政策和援乌立场等多项议题上存在政见分歧。自上周末开始，三党连续召开会议试图达成妥协，最终未能找到共同解决方案，导致三党关系破裂。朔尔茨6日说，由于缺乏“合作的信任基础”，他决定解除财政部长林德纳的职务。自民党议会领导人迪尔6日晚宣布，自民党所有部长退出联合政府。自民党在德国执政联盟中共有4名部长。

　　朔尔茨6日晚在新闻发布会上说，他提议联邦议院（议会下院）明年1月15日对政府进行信任投票。德国媒体认为，朔尔茨希望继续维持少数派政府，直至举行信任投票。

　　根据德国《基本法》，若朔尔茨政府不能赢得信任投票，总统可在总理建议下解散联邦议院，并在60天内举行新选举。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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