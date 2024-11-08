新华社开罗11月7日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹中部杰济拉州民间组织7日消息，该州东部希拉利耶市已遭苏丹快速支援部队围困两周，造成至少79人死亡。

民间组织“中部呼声”当天发表声明说，苏丹快速支援部队14天前开始围困希拉利耶市，已造成79人死亡。目前，该市多种疾病蔓延，约10万人缺医少食。声明强调，市内没有武装力量，只有手无寸铁的平民。

民间组织“杰济拉会议”同日发表声明说，苏丹快速支援部队对希拉利耶市的围困已致约80人死亡，其中18人死于苏丹快速支援部队的直接袭击，62人疑似死于中毒。

苏丹快速支援部队尚未对这起事件作出回应。

今年10月20日，苏丹快速支援部队中部指挥官基克尔携下属部队向苏丹武装部队投诚后，苏丹快速支援部队针对杰济拉州东部多个村镇发动大规模袭击。苏丹外交部及多个民间组织指责苏丹快速支援部队“报复”杰济拉州，说袭击已造成数百名平民伤亡。对此，苏丹快速支援部队日前在社交媒体回应称，苏丹武装部队在该地区大规模武装平民，遭袭击的是支持苏丹武装部队的民间武装团体。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1053万人流离失所。

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