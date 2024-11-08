2024年“露天电影院——中老优秀电影巡映”首映式11月5日在老挝国家文化宫举办。瓦塔纳摄

人民网曼谷11月7日电（记者孙广勇）由中央广播电视总台万象调频台、老挝新闻文化旅游部电影局、中国南方电网有限责任公司共同主办的2024年“露天电影院——中老优秀电影巡映”首映式5日在老挝国家文化宫举办。

老挝人民革命党中央政治局委员、建国阵线中央委员会主席辛拉冯·库派吞、中国驻老挝大使方虹出席开幕式。来自老挝政府、中资企业、社会各界的代表及在老华侨华人等近800人参加了首映式，观看由活动主办方译配为老挝语的中国电影《雄狮少年》。

中国驻老挝大使方虹高度评价了露天电影院活动为中老文化交流作出的贡献。她表示，电影是光与影的艺术，深受人民群众喜爱，在推动不同文明交流互鉴中发挥着重要作用。电影交流是中老加强人文合作的一个缩影。希望以“露天电影院”为代表的文化交流主题活动能进一步增进两国人民友谊与相互了解，促进文化交流借鉴，为中老命运共同体建设营造良好人文氛围。

老挝新闻文化旅游部副部长万西·国穆说，“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动展现了老中两国传统友谊和友好合作、守望相助的老中关系。7年多来，中央广播电视总台和老挝电影局为老挝全国百姓带来了喜剧片、功夫片、动画片、纪录片等内容丰富的中国优秀影片。题材多元、译制精良的优秀影片，给观众带来欢乐、让大家了解更广阔的世界。电影搭建起促进两国民相亲、心相通的一座桥梁。

“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动从2017年开始举办，如今走进第八个年头，先后在老挝全境放映20部、超100场中国优秀电影。活动旨在以更加丰富多元的方式促进两国民间交流往来，加深两国人民的了解和友谊，加强中老文化交流互鉴,推动中老命运共同体建设。

2024年“露天电影院”活动期间，《雄狮少年》《末路狂花钱》等影片陆续在老挝全国公益放映，更多老挝民众可以在家门口感受到中国电影的魅力。

老挝观众兴致勃勃地观看中国电影。瓦塔纳摄

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