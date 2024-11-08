新华社北京11月7日电 题：把握中美关系发展的正确航向

新华社评论员

11月7日，国家主席习近平致电唐纳德·特朗普，祝贺他当选美国总统。中美关系何去何从，两国人民十分关心，国际社会高度关注。当今世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运，是必须回答好的世纪之问。正如习近平主席所指出，历史昭示我们，中美合则两利、斗则俱伤。一个稳定、健康、可持续发展的中美关系符合两国共同利益和国际社会期待。

中美是联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美关系是世界上最重要的双边关系之一。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化等时代特征，使中美关系的发展具有更为广泛的意义和影响。中美关系不仅关乎两国人民的福祉，也直接影响全球经济、政治、社会、文化等各个层面的繁荣，是世界和平与发展的关键变量。当前世界百年变局深刻演进，国际形势变乱交织，人类社会休戚相关、福祸相依，各国你中有我、我中有你，应该为实现共赢、多赢凝聚最大共识。这是中国看待世界和中美关系的基本出发点。大国要有大国的样子，要有大国的胸怀和担当，中美作为两个大国，应该为世界和平承担责任，为各国发展创造机会，为全球提供公共产品，为世界团结发挥积极作用，成为世界和平的稳定源和共同发展的推进器。国际社会普遍认为，中美关系对全球至关重要，双方都无法独自应对全球性挑战，两国携手才会做得更好。

中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。中美两个大国不能不打交道，改变对方的想法不切实际，冲突对抗的后果更是谁都不能承受。中美两国历史文化、社会制度、发展道路不同，这是客观现实。但是，只要双方坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，完全可以超越分歧，找到两个大国正确相处之道。这既是对中美关系半个多世纪经验教训的总结，也是对大国交往规律的把握。具体而言，相互尊重是前提，因为两国社会制度和政治体制不同，只有尊重和认可差异，两国交往才可持续；和平共处是底线，像中美这样的两个大国，发生冲突对抗后果不堪设想；合作共赢是目标，中美经济互补性远大于竞争性，中美经贸合作的本质是互利共赢，中美携起手来，可以办成很多有利于两国、有利于世界的大事。美方有识之士也认为，美中拥有更具建设性的关系符合所有人的利益，美中关系好起来应是两国关系唯一的发展方向。

中国不搞所谓的“大国竞争”，战略意图光明磊落，那就是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，继续把实现人民对美好生活的向往作为出发点，坚定不移把改革开放进行下去，推动建设开放型世界经济。中国对美政策保持着高度的连续性和稳定性，始终把中美关系放在世界百年变局加速演进这个大背景下来思考和谋划，维护好中美关系的终极目的就是增进两国人民福祉，为推动构建人类命运共同体展现大国担当。双方应正确看待对方内外政策和战略意图，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调。中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。分歧矛盾不可避免，但只要加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作，就会让消极因素越减越少，积极因素越积越多，中美关系良性互动的空间也会越变越大。

中美关系发展从来都不是一帆风顺的，还有不少风险挑战需要共同应对。面向未来，希望美方同中方相向而行，以积极理性的态度看待中国和中国发展，视彼此的发展为机遇而不是挑战，让两国成为对方发展的助力而不是阻力，共同走出一条新时期中美正确相处之道，造福两国，惠及世界。

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