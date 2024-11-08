新华社北京11月7日电 题：七年进博的“变”与“不变”

新华社记者樊宇

老朋友如约而至，新朋友纷至沓来，又是一年进博之约。作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，中国国际进口博览会迈入第七个年头。从中国向世界发出单向邀约，到如今中国和世界双向奔赴的共同约定，开放的蛋糕在做大，合作的清单在拉长，共享的理念在升华，“四叶草”一次次见证中国和世界共同书写新时代互惠共赢、共享未来的新篇章。

这是11月4日拍摄的第七届中国国际进口博览会举办场地——国家会展中心（上海）外景。新华社记者殷刚摄

自2018年启幕以来，从分享进博购物车里的“大蛋糕”，到携手探索新质生产力的大机遇，进博会提升了各国企业融入中国市场、扎根中国市场的深度、速度和广度，也给了它们更多链接世界的机会。展馆面积更大、参展企业更多，今年的东方之约磁力更强。129个国家和地区的3496家展商跨越山海前来赴约，国别（地区）数和企业数都超过上届；参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高；人文交流活动展示面积超过3.2万平方米，为历届之最……这些数字折射出，近年来中国市场扩容提质，为各国企业带来更加广阔的拓展贸易、投资兴业、创新应用的发展新空间。

从全球新品、前沿技术到创新服务，本届进博会新意更浓，展示400多项代表性新产品新技术新服务。首次设立的新材料专区汇聚了来自美国、德国、日本、新加坡等的世界500强和行业龙头企业，电子材料、生物材料、特种材料等高附加值产品集中亮相，科技同经济在此深度融合。透过“新元素”“新面孔”，人们看到的是进博会平台的创新力，也是中国市场的活力。中国以创新为驱动、以全要素生产率提升为核心标志的新质生产力，正在全球经济版图里形成新的吸引力。

一路走来，进博会不断焕“新”，但有些特质始终未变。中国与世界开放融通、共谋发展的决心和姿态始终如一。进博会是“中国越发展，就越开放”的生动例证，见证中国开放的大门越开越大。进博会始终践行着中国对世界的承诺——“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”。一系列重大改革举措渐次落地，丰硕的经贸合作成果为世界经济持续注入能量。德勤中国主席蒋颖说：“通过进博会这个桥梁，我们相信，中国坚定不移推进高水平对外开放，将以更加开放的姿态，张开双臂欢迎全球投资者，有力支持中国企业走向世界，为全球经济注入更多活力。”

11月6日，在第七届进博会医疗器械及医药保健展区，盈康一生展台工作人员介绍今年全球首展的生命方舟——全球第四代生物样本库。正在上海举行的第七届中国国际进口博览会上，众多首发首展的新科技、新成果、新展品亮相。新华社记者王翔摄

中国与世界合作共赢、共享未来的诚意和胸怀一以贯之。进博会年年办，已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。过去6年，每年都吸引超过100个国家和地区的参展商，累计超万家境外企业参展，意向成交额超过4200亿美元。越来越多的进博故事，成为中国市场是“世界的市场、共享的市场、大家的市场”的鲜活写照。今年前三季度，中国进出口总值历史同期首次突破32万亿元人民币，中国与全球160多个国家和地区贸易实现增长。联合国贸发会议秘书长格林斯潘说，中国举办进博会，以开放的精神让全球企业相互连接、建立伙伴关系，共同构建更加繁荣、互联的全球经济。中国的进出口“正在世界各地产生深远影响”。

中国坚定不移履行大国担当，推动发展成果更多、更公平地惠及各国人民。作为全球南方的一员，中国始终是南南合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。从首届开始，进博会一直为最不发达国家提供多方面优惠和便利。本届进博会为37个最不发达国家提供120多个免费展位，食品和农产品展区进一步扩大非洲产品专区面积，举办“全球南方的可持续发展与中非合作”分论坛……中国以实际行动为最不发达国家和发展中国家打开新的机遇之门。卢旺达奥克斯乐园蜂蜜公司创始人索朗热·穆雷凯齐表示，这不仅是中国市场的开放，更是对非洲经济发展的有力支持。在进博会“惠全球”的理念下，世界没有“被遗忘的角落”。

环境在变，初心不变；形式在变，信念不变；在变与不变之间，进博会的国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用愈加凸显，全球共享的国际公共产品属性更加清晰。在开放中彼此成就，在合作中共创未来。这样一个互利共赢的约定，值得中国与世界年年奔赴。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)