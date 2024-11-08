11月4日，中国海军“和平方舟”号医院船在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

新华社努瓦克肖特11月7日电（刘志磊 高庶民）当地时间7日上午10时许，执行“和谐使命-2024”任务的“和平方舟”号医院船缓缓驶离努瓦克肖特友谊港码头，圆满完成对毛里塔尼亚的首次访问。

在为期7天的医疗服务中，“和平方舟”号医院船累计诊疗8208人次，开展辅助检查检验2725人次，成功实施手术117例，其中一例使用国产舰载手术激光定位导航系统，取出患者右手残存8年的弹片，这是该系统在海外的首次应用。除主平台接诊外，医院船还连续5天派出多支医疗分队赴当地政府和军队公共卫生场所等进行医疗巡诊、急救技能培训。此外，任务人员还携手努瓦克肖特大学孔子学院开展文化联谊活动，传播中华优秀传统文化，进一步增进两国民众的相互了解，深化彼此情谊。

医院船离港时，毛方在码头举行隆重的欢送仪式，毛方军政官员和当地民众，我驻毛里塔尼亚大使馆工作人员，中资机构员工、华侨华人代表等参加送行。

11月3日，中国海军“和平方舟”号医院船在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

11月3日，中国海军“和平方舟”号医院船在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

11月4日，中国海军“和平方舟”号医院船在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)