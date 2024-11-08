本报秘鲁库斯科11月6日电 （记者王迪、张朋辉）当地时间5日，“太阳之光：古蜀与印加文明互鉴展”开幕式在秘鲁库斯科印加博物馆举行。中秘两国相关部门、文化机构代表等180余人参加。

据介绍，本次展览以“对话·互鉴”为主题，精心选取古蜀文明两个中心遗址——三星堆和金沙出土的黄金制品、青铜雕像、玉石器与木制品等代表性器物，与印加文明的7件珍贵文物进行跨时空“对话”，并结合图文展板、数字化展示、特色文化表演等形式，为观众带来交互式观展体验。

主办方表示，今年在中国举办的“印加——秘鲁安第斯文明特展”上，来自秘鲁西坎文化的黄金面具与成都金沙遗址出土的黄金面具隔空相望。此次在秘鲁举办“太阳之光：古蜀与印加文明互鉴展”，旨在实现古蜀文明与印加文明的又一次生动对话。

印加博物馆馆长莫埃尼尔·茹利尼奥·萨帕塔表示，他期待通过此次文化交流活动，为库斯科民众打开一扇了解中国丰富文化遗产的窗户，以此为契机深化双方交流，促进两国民众相知相亲。

当地时间6日，中秘专家学者还在库斯科举办“古蜀与印加文明国际学术沙龙”，围绕三星堆和金沙遗址考古发掘、古蜀与印加文明价值特点等进行对话交流，分享双方最新考古成果和文化遗址保护传承经验。

“太阳之光：古蜀与印加文明互鉴展”由国务院新闻办公室、中国驻秘鲁大使馆、秘鲁文化部、库斯科大区政府指导，四川省政府新闻办公室、四川省文物局、库斯科国立圣安东尼奥阿巴德大学主办，将在当地持续展出至11月20日。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 03 版）

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