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美联储下调联邦基金利率目标区间25个基点

2024年11月08日05:38 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月7日电（记者许缘 熊茂伶）美国联邦储备委员会7日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.50%至4.75%之间，符合市场普遍预期。

　　这也是美联储继9月以来连续第二次降息。美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明，美国经济继续稳健扩张。今年早些时候以来，美国劳动力市场状况总体有所缓解，失业率有所上升但仍保持在低位。通货膨胀率朝着美联储设定的2%长期目标取得了进展，但“仍然有些高”。

　　声明说，实现就业和通胀目标的风险大致处于平衡状态。但美国经济前景不确定，美联储将继续关注实现目标过程中面临的风险。

　　声明重申，在考虑对联邦基金利率目标区间进行进一步调整时，美联储将仔细评估未来的数据、不断变化的前景以及风险平衡。美联储将继续减持国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。

　　美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，美联储在本次会议中对政策立场的进一步调整将“有助于保持经济和劳动力市场强劲”。随着时间推移，货币政策将朝着更加中性的立场迈进。

　　今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点到4.75%至5%之间。这是美联储自2020年3月以来首次降息。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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