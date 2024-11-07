新华社北京11月7日电（记者冯歆然、白鑫雨）外交部发言人毛宁7日表示，越来越多来自最不发达国家的产品通过进博会进入中国市场。中方将继续同“全球南方”国家加强合作，支持“全球南方”国家发展振兴，携手共同实现世界现代化。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，今年的中国国际进口博览会有37个最不发达国家参展，主办方特意为这些国家的企业提供了120余个免费展位。食品和农产品展区还进一步扩大了非洲产品专区面积，集中展现非洲特色农产品。发言人能否介绍有关考虑？

毛宁说，从第一届开始，进博会一直积极为最不发达国家参展提供便利。七年来，越来越多来自最不发达国家的产品通过进博会进入中国市场，带动相关国家产业发展、民生改善。

“中国是最大的发展中国家和‘全球南方’的当然成员，始终坚定支持南南合作，坚持以开放纾发展之困、汇合作之力，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”毛宁表示，今年12月1日开始，中国将给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。这是习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会开幕式上宣布的重要举措。

“我们将继续同‘全球南方’国家加强合作，支持‘全球南方’国家发展振兴，携手共同实现世界现代化。”毛宁说。

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