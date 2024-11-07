人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：越来越多来自最不发达国家的产品通过进博会进入中国市场

2024年11月07日17:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月7日电（记者冯歆然、白鑫雨）外交部发言人毛宁7日表示，越来越多来自最不发达国家的产品通过进博会进入中国市场。中方将继续同“全球南方”国家加强合作，支持“全球南方”国家发展振兴，携手共同实现世界现代化。

　　当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，今年的中国国际进口博览会有37个最不发达国家参展，主办方特意为这些国家的企业提供了120余个免费展位。食品和农产品展区还进一步扩大了非洲产品专区面积，集中展现非洲特色农产品。发言人能否介绍有关考虑？

　　毛宁说，从第一届开始，进博会一直积极为最不发达国家参展提供便利。七年来，越来越多来自最不发达国家的产品通过进博会进入中国市场，带动相关国家产业发展、民生改善。

　　“中国是最大的发展中国家和‘全球南方’的当然成员，始终坚定支持南南合作，坚持以开放纾发展之困、汇合作之力，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”毛宁表示，今年12月1日开始，中国将给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。这是习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会开幕式上宣布的重要举措。

　　“我们将继续同‘全球南方’国家加强合作，支持‘全球南方’国家发展振兴，携手共同实现世界现代化。”毛宁说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部