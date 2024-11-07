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首届世界古典学大会在京举行 李书磊宣读习近平主席贺信并致辞

2024年11月07日15:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月7日电 11月6日至8日，首届世界古典学大会在京举行。7日，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席开幕式，宣读中国国家主席习近平的贺信并致辞。希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯宣读希腊总统卡特里娜·萨克拉罗普卢的贺信。联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱发来书面致辞。

　　与会嘉宾认为，习近平主席和萨克拉罗普卢总统的贺信充分体现了中希作为两大文明古国对传承自身文化传统、促进文明交流互鉴的高度自觉，表达了加强古典学研究的殷切期望，为我们赓续历史文脉、加强文明对话、推动人类文明发展进步提供了重要指引。

　　与会嘉宾表示，古典文明是人类文明突起的高峰和永亮的灯塔，要进一步激活蕴藏于古典之中的伟大传统和智慧，指引人们有力应对各种现代挑战，推动人类文明沿着正确方向前行。加强古典学研究，有利于我们认清文明源头、增进相互理解、把握当代与未来。

　　中希双方有关部门单位负责人，以及来自世界各国古典学研究领域的专家学者、文化名家、青年代表和媒体人士等600余人参会。

(责编：贾文婷、崔越)

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