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阿联酋航空表示愿搭建中阿交往空中桥梁

2024年11月07日15:10 | 来源：人民网-国际频道
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图为执飞中国内地航线的阿联酋航空飞机。阿联酋航空供图
图为执飞中国内地航线的阿联酋航空飞机。阿联酋航空供图

人民网迪拜11月7日电 （记者管克江）今年是中国同阿联酋建交40周年。总部设在迪拜的阿联酋航空相关负责人日前表示，建交40年来，中阿合作与交流不断深化。阿联酋航空愿搭建中阿交往空中桥梁，为推动中阿友谊进一步发展和互联互通贡献力量。

2002年9月，阿联酋航空开通迪拜往返上海的货运航线，成为首家运营中东与中国内地之间直飞航线的中东航空公司。此后于2004年开通迪拜至上海的客运服务，于2006年和2008年开通迪拜直飞北京和广州的客运服务。20年来，阿联酋航空在中国内地往返迪拜的航线上累计运送乘客超1750万人次，其航空网络覆盖50多个共建“一带一路”国家。

据阿方统计，自阿中建交以来，两国贸易额实现约800倍增长，预计到2030年，双边贸易额将达到2000亿美元。阿联酋航空中国区总经理李旬表示，非常自豪能够通过业务运营为中阿之间日益紧密的联系作出贡献，“在助力两国贸易和旅游往来的同时，更通过我们的全球网络将中国与世界其他各地相连。”他说：“中阿两国之间的友谊不断加深，我们期待在此基础上发展更广阔的合作。中国始终是阿联酋航空的重要战略市场之一。我们对中国旅游业的未来发展充满信心，并致力于贡献自身力量。”

(责编：贾文婷、杨牧)

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