人民网曼谷11月7日电 （记者简承渊）万象消息：5日，由中央广播电视总台万象调频台、老挝新闻文化旅游部电影局、中国南方电网公司共同主办的2024年“露天电影院——中老优秀电影巡映”首映式在老挝国家文化宫举办，标志着巡映活动正式启动。

来自老挝政府、中资企业、社会各界的代表及在老华人华侨等参加了首映式并观看译配为老挝语的中国动画电影《雄狮少年》。主办方供图

老挝人民革命党中央政治局委员、建国阵线中央委员会主席辛拉冯·库派吞，中国驻老挝大使方虹出席首映式。来自老挝政府、中资企业、社会各界的代表及在老华人华侨等近800人参加了首映式并观影。

首映式上播放了译配为老挝语的中国动画电影《雄狮少年》。影片讲述了一位普通岭南少年追逐舞狮梦想、努力打拼奋斗的故事。该片融合展示了中国优秀传统文化和南方地域文化特色。精彩的画面和动人的故事引发了老挝观众的强烈共鸣，老挝国家文化宫放映厅内气氛热烈，观众席上不时传来欢笑声。现场受访老挝观众纷纷表示，《雄狮少年》让他们感受到了中华文化的独特魅力，也对舞狮这一传统艺术有了更多了解。

“露天电影院——中老优秀电影巡映”首映式上放映老挝语配译的中国动画电影《雄狮少年》。主办方供图

中国驻老挝大使方虹高度评价了露天电影院活动为中老文化交流作出的贡献。她表示，“露天电影院”项目是中国同湄公河国家以电影为媒介，加强文化交流的重要品牌活动。希望以“露天电影院”为代表的文化交流活动能进一步增进两国人民友谊与相互了解，促进文化交流借鉴，为构建中老命运共同体营造良好人文氛围。

老挝人民革命党中央政治局委员、建国阵线中央委员会主席辛拉冯·库派吞（右七），中国驻老挝大使方虹（右六）出席首映式。主办方供图

老挝新闻文化旅游部副部长万西·国穆说，译制题材多元、制作精良的中国优秀电影，通过全国巡映活动，不仅给老挝民众带来了欢乐，也打开老挝民众了解中国、了解世界的一扇窗，优秀电影搭建起促进两国民相亲、心相通的桥梁，是推动构建中老命运共同体的文化举措。

“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动至今已走过八个年头，先后在老挝全境放映20部、超100场中国优秀电影。活动旨在以中国电影为媒介，通过更加丰富多元的方式促进中老两国民间交流往来，加深两国人民的了解和友谊，加强中老文化交流互鉴，推动构建中老命运共同体。

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